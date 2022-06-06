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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/ukrainskie-voyska-sbezhali-iz-svyatogorska-brosiv-voennuyu-tekhniku-1039434998.html
Украинские войска сбежали из Святогорска, бросив военную технику
Украинские войска сбежали из Святогорска, бросив военную технику
Для того, чтобы помешать войскам отступить, члены националистических заградотрядов взорвали мост через реку Северский Донец. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T19:22+0300
2022-06-06T19:22+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Из-за наступления российской армии украинские военные бросили военную технику и бежали из Святогорска (город на территории ДНР - прим.ред), хотя националисты всеми силами старались им помешать. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Представитель Минобороны подчеркнул, что действия украинских солдат расцениваются не как трусость, а как "единственно правильный поступок", отказ защищать киевский режим. Он призвал остальных служащих ВСУ и членов подразделений теробороны последовать их примеру.Конашенков заявил, что всем украинским военнослужащим, которые сложат оружие и сдадутся в плен, Россия гарантирует достойное обращение в соответствии с нормами гуманитарного права и, в дальнейшем, возвращение к семьям. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью было названо освобождение жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет страдали от действий правящего в Киеве режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-mig-29-v-dnr-1039420807.html
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новости, россия, украина, донбасс

Украинские войска сбежали из Святогорска, бросив военную технику

19:22 06.06.2022
© AFP 2022 / STR / Пресс-служба Главнокомандующего ВСУСамоходные гаубицы М109А3
Самоходные гаубицы М109А3 - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / STR / Пресс-служба Главнокомандующего ВСУ
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Для того, чтобы помешать войскам отступить, члены националистических заградотрядов взорвали мост через реку Северский Донец.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Из-за наступления российской армии украинские военные бросили военную технику и бежали из Святогорска (город на территории ДНР - прим.ред), хотя националисты всеми силами старались им помешать. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — рассказал Конашенков, добавив, что некоторым солдатам ВСУ в условиях отсутствия моста пришлось переплывать реку.
Представитель Минобороны подчеркнул, что действия украинских солдат расцениваются не как трусость, а как "единственно правильный поступок", отказ защищать киевский режим. Он призвал остальных служащих ВСУ и членов подразделений теробороны последовать их примеру.
Конашенков заявил, что всем украинским военнослужащим, которые сложат оружие и сдадутся в плен, Россия гарантирует достойное обращение в соответствии с нормами гуманитарного права и, в дальнейшем, возвращение к семьям.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью было названо освобождение жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет страдали от действий правящего в Киеве режима.
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