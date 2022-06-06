https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/ukrainskie-voyska-sbezhali-iz-svyatogorska-brosiv-voennuyu-tekhniku-1039434998.html

Украинские войска сбежали из Святогорска, бросив военную технику

Украинские войска сбежали из Святогорска, бросив военную технику

Для того, чтобы помешать войскам отступить, члены националистических заградотрядов взорвали мост через реку Северский Донец. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T19:22+0300

2022-06-06T19:22+0300

2022-06-06T19:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Из-за наступления российской армии украинские военные бросили военную технику и бежали из Святогорска (город на территории ДНР - прим.ред), хотя националисты всеми силами старались им помешать. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Представитель Минобороны подчеркнул, что действия украинских солдат расцениваются не как трусость, а как "единственно правильный поступок", отказ защищать киевский режим. Он призвал остальных служащих ВСУ и членов подразделений теробороны последовать их примеру.Конашенков заявил, что всем украинским военнослужащим, которые сложат оружие и сдадутся в плен, Россия гарантирует достойное обращение в соответствии с нормами гуманитарного права и, в дальнейшем, возвращение к семьям. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью было названо освобождение жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет страдали от действий правящего в Киеве режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-mig-29-v-dnr-1039420807.html

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