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Вопросы безопасной эксплуатации самолетов малой авиации обсудили в Минэке Абхазии
Вопросы безопасной эксплуатации самолетов малой авиации обсудили в Минэке Абхазии
Вопросы, требующие скоординированных усилий нескольких ведомств, обсуждали представители министерства экономики, МВД, МЧС и сухумского аэропорта. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T21:00+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание по вопросам авиационной безопасности и эксплуатации легкомоторных самолетов, в том числе и в целях развлечения туристов. Об этом сообщает сайт ведомства.Безопасность пассажиров, особенно в преддверии курортного сезона, обещающего побить все рекорды по количеству туристов - приоритет властей Абхазии. Всем владельцам легких и сверхлегких самолетов нужно будет строго придерживаться авиационных требований республики.В свою очередь, сотрудники министерства внутренних дел Абхазии окажут содействие в том, чтобы все требования неукоснительно выполнялись.Трагедии, связанные с крушением легкомоторных самолетов, уже случались в Абхазии раньше. Например, в июле 2017 году при падении прогулочного самолета "ЧЕ-23м" в Пицунде погибли два пассажира и пилот. Ранее в том же месяце жесткую посадку совершил другой прогулочный самолет, А-ЗЗ МА.Большая часть таких самолетов принадлежит частным лицам со статусом летчиков-любителей, не имеющим права на осуществление коммерческих перевозок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170728/pochemu-v-abxazii-razbivayutsya-legkomotornye-samolety-1021544122.html
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абхазия, новости, минэкономики
Вопросы безопасной эксплуатации самолетов малой авиации обсудили в Минэке Абхазии
21:00 06.06.2022 (обновлено: 21:36 06.06.2022)
Вопросы, требующие скоординированных усилий нескольких ведомств, обсуждали представители министерства экономики, МВД, МЧС и сухумского аэропорта.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik.
В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание по вопросам авиационной безопасности и эксплуатации легкомоторных самолетов, в том числе и в целях развлечения туристов. Об этом сообщает сайт
ведомства.
Министр экономики Кристина Озган поручила отделу транспорта Минэка и руководству абхазского аэропорта проинформировать владельцев самолетов о том, что для полетов необходимо получить в министерстве разрешение на использование воздушного пространства республики.
Безопасность пассажиров, особенно в преддверии курортного сезона, обещающего побить все рекорды по количеству туристов - приоритет властей Абхазии. Всем владельцам легких и сверхлегких самолетов нужно будет строго придерживаться авиационных требований республики.
В свою очередь, сотрудники министерства внутренних дел Абхазии окажут содействие в том, чтобы все требования неукоснительно выполнялись.
Трагедии, связанные с крушением легкомоторных самолетов, уже случались в Абхазии раньше. Например, в июле 2017 году при падении прогулочного самолета "ЧЕ-23м" в Пицунде
погибли два пассажира и пилот. Ранее в том же месяце жесткую посадку совершил другой прогулочный самолет, А-ЗЗ МА.
Большая часть таких самолетов принадлежит частным лицам со статусом летчиков-любителей, не имеющим права на осуществление коммерческих перевозок.