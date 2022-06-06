https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/voprosy-bezopasnoy-ekspluatatsii-samoletov-maloy-aviatsii-obsudili-v-mineke-abkhazii-1039435673.html

Вопросы безопасной эксплуатации самолетов малой авиации обсудили в Минэке Абхазии

Вопросы безопасной эксплуатации самолетов малой авиации обсудили в Минэке Абхазии

Вопросы, требующие скоординированных усилий нескольких ведомств, обсуждали представители министерства экономики, МВД, МЧС и сухумского аэропорта. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание по вопросам авиационной безопасности и эксплуатации легкомоторных самолетов, в том числе и в целях развлечения туристов. Об этом сообщает сайт ведомства.Безопасность пассажиров, особенно в преддверии курортного сезона, обещающего побить все рекорды по количеству туристов - приоритет властей Абхазии. Всем владельцам легких и сверхлегких самолетов нужно будет строго придерживаться авиационных требований республики.В свою очередь, сотрудники министерства внутренних дел Абхазии окажут содействие в том, чтобы все требования неукоснительно выполнялись.Трагедии, связанные с крушением легкомоторных самолетов, уже случались в Абхазии раньше. Например, в июле 2017 году при падении прогулочного самолета "ЧЕ-23м" в Пицунде погибли два пассажира и пилот. Ранее в том же месяце жесткую посадку совершил другой прогулочный самолет, А-ЗЗ МА.Большая часть таких самолетов принадлежит частным лицам со статусом летчиков-любителей, не имеющим права на осуществление коммерческих перевозок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170728/pochemu-v-abxazii-razbivayutsya-legkomotornye-samolety-1021544122.html

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