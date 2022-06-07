Абхазия попала в тройку лидеров зарубежных направлений отдыха у россиян

Дачный отдых стал вторым по популярности у россиян – его выбрали 34% респондентов. К родственникам и друзьям планируют отправиться 26%, 13% собрались за рубеж, 2% - не определились.

Исследование проводилось путем опроса, который прошел в конце мая среди 1003 человек, из которых был 451 мужчина и 552 женщины в возрасте от 18 лет.