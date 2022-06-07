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Абхазия попала в тройку лидеров зарубежных направлений отдыха у россиян
Абхазия попала в тройку лидеров зарубежных направлений отдыха у россиян
Провести летний отпуск за границей намерены 13% россиян, самым популярным видом отдыха (58%) остаются путешествия по России. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T09:00+0300
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Абхазия попала в тройку лидеров зарубежных направлений летнего отдыха у россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Хоум кредит".В страны Европы собрались 13%, в Тайланд - 9%, в страны Средней Азии - 6%, в Белоруссию - 5%, в Венесуэлу - 4%, в Израиль - 4% и в Индию - 3%, отмечается в исследовании.При этом более половины россиян, 58%, которые планируют летний отпуск, рассчитывают провести его в путешествии по России.Как ранее сообщал АТОР, в нынешнем сезоне выросли бронирования на абхазских курортах по сравнению с предыдущим годом – топовые объекты уже объявляют остановку продаж на некоторые даты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tri-abkhazskikh-goroda-voshli-v-lidery-zarubezhnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-1039366542.html
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Абхазия попала в тройку лидеров зарубежных направлений отдыха у россиян
09:00 07.06.2022 (обновлено: 09:54 07.06.2022)
Провести летний отпуск за границей намерены 13% россиян, самым популярным видом отдыха (58%) остаются путешествия по России.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik.
Абхазия попала в тройку лидеров зарубежных направлений летнего отдыха у россиян, пишет РИА Новости
со ссылкой на исследование банка "Хоум кредит".
В Абхазию собираются поехать на летний отдых 15% опрошенных. Турции свое предпочтение отдали 54%, Египту - 22%.
В страны Европы собрались 13%, в Тайланд - 9%, в страны Средней Азии - 6%, в Белоруссию - 5%, в Венесуэлу - 4%, в Израиль - 4% и в Индию - 3%, отмечается в исследовании.
При этом более половины россиян, 58%, которые планируют летний отпуск, рассчитывают провести его в путешествии по России.
Дачный отдых стал вторым по популярности у россиян – его выбрали 34% респондентов. К родственникам и друзьям планируют отправиться 26%, 13% собрались за рубеж, 2% - не определились.
Исследование проводилось путем опроса, который прошел в конце мая среди 1003 человек, из которых был 451 мужчина и 552 женщины в возрасте от 18 лет.
Как ранее сообщал АТОР, в нынешнем сезоне выросли бронирования на абхазских курортах по сравнению с предыдущим годом – топовые объекты уже объявляют остановку продаж на некоторые даты.