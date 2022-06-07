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Городам и селам Абхазии присвоили коды согласно административно-территориальному делению
Городам и селам Абхазии присвоили коды согласно административно-территориальному делению
Госстатистика составила полный перечень всех городов, районов, сел и поселков Абхазии. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T15:50+0300
2022-06-07T15:50+0300
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Госкомитет по статистике подготовил сборник "Административно-территориальное деление Республики Абхазия", пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на главу комитета Каму Гогия. По ее словам, издание переработано, дополнено и включает все изменения, внесенные в названия населенных пунктов Абхазии с 1992 года по настоящее время. Сборник будет полезен в работе государственных учреждений и организаций всех уровней, его передадут администрациям городов и районов республики.По мнению главы Госстатистики Камы Гогия, издание поможет решить проблему с искажением топонимических названий, а также восстановить историческую справедливость, утвердив исконные топонимы."Приведение названий населенных пунктов в соответствие с настоящим государственным изданием позволит избежать топонимических искажений, которые мы повсеместно наблюдаем все послевоенные годы. Мы очень рассчитываем на то, что настоящее издание будет использоваться в делопроизводстве и документообороте по всей республике", – отметила Гогия.Все названия населенных пунктов даны на двух языках – абхазском и русском.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/tsifrovizatsiya-i-strategiya-razvitiya-glava-minyusta-rasskazal-o-rabote-vedomstva-1035988110.html
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абхазия, статистика, общество
Городам и селам Абхазии присвоили коды согласно административно-территориальному делению
15:50 07.06.2022 (обновлено: 16:36 07.06.2022)
Госстатистика составила полный перечень всех городов, районов, сел и поселков Абхазии.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik
. Госкомитет по статистике подготовил сборник "Административно-территориальное деление Республики Абхазия", пишет
агентство "Апсныпресс" со ссылкой на главу комитета Каму Гогия.
По ее словам, издание переработано, дополнено и включает все изменения, внесенные в названия населенных пунктов Абхазии с 1992 года по настоящее время.
"Нами впервые для сбора, обработки и представления статистической информации в разрезе административно-территориальных образований был разработан и утвержден Статистический классификатор административно-территориальных образований – СКАТО. В соответствии со СКАТО районам, городам, поселкам городского типа и селам Абхазии были присвоены коды", – рассказала Гогия.
Сборник будет полезен в работе государственных учреждений и организаций всех уровней, его передадут администрациям городов и районов республики.
По мнению главы Госстатистики Камы Гогия, издание поможет решить проблему с искажением топонимических названий, а также восстановить историческую справедливость, утвердив исконные топонимы.
"Приведение названий населенных пунктов в соответствие с настоящим государственным изданием позволит избежать топонимических искажений, которые мы повсеместно наблюдаем все послевоенные годы. Мы очень рассчитываем на то, что настоящее издание будет использоваться в делопроизводстве и документообороте по всей республике", – отметила Гогия.
Все названия населенных пунктов даны на двух языках – абхазском и русском.