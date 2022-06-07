https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/otkryt-sbor-sredstv-na-lechenie-11-letney-nikol-dzhindzholiya-1039443642.html

Открыт сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия

Открыт сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия

Николь Джинджолия еще в раннем детстве диагностировали генетическое наследственное заболевание муковисцидоз. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T12:21+0300

2022-06-07T12:21+0300

2022-06-07T14:17+0300

в абхазии

благотворительный фонда "ашана"

спасем жизнь вместе

абхазия

дети

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Культурно-благотворительный фонд Ашана открыл сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия, у которой диагностирован муковисцидоз.Проблемы начались на третий день после рождения девочки. У Николь была кишечная непроходимость. Девочку прооперировали, но улучшений не было. Пришлось делать вторую операцию, после которой кишечник был восстановлен.Вскоре у Николь начался кашель, она с трудом дышала. После сдачи анализов подтвердился муковисцидоз.Сейчас девочке уже 11 лет, все это время родители ребенка делают все возможное, чтобы облегчить состояние дочери. Сегодня жизнь Николь – это походы к врачам, ежедневное лечение ферментами, проведение ингаляций, курсы антибиотиков и прием специальной пищи."Просыпаюсь, потом делаю ингаляцию, после смотрю телевизор и гуляю", – рассказывает Николь.Несмотря на свой недуг, Николь живет обычной жизнью. Она ходит в школу, любит танцы, вышивку.Жизнь Николь можно улучшить. Но для этого необходимо пройти курс лечения в Израиле. Девочку уже ждут в иерусалимском медицинском центре "Шаарей Цедек". Но на лечение необходимо собрать 222 000 рублей. "Благодаря фонду "Ашана" нам легко удается собрать любую сумму денег и помочь тяжелобольным детям. В данном случае мы должны объединиться и помочь Николь Джинджолия, чтобы пройти курс лечения в Израиле. Это небольшая сумма, 222 тысячи рублей, которая вполне реальна для сбора. Я обращаюсь ко всем жителям нашей страны, ко всем, кто может помочь, оказать посильную помощь, чтобы быстро закрыть сбор и ребенок бы жил счастливым и здоровым", – отметила член попечительского совета Шарида Тужба.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда “Ашана”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/zdorovoe-pokolenie-novyy-meditsinskiy-proekt-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1039170346.html

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благотворительный фонда "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, дети