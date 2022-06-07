https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/otkryt-sbor-sredstv-na-lechenie-11-letney-nikol-dzhindzholiya-1039443642.html
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия
Николь Джинджолия еще в раннем детстве диагностировали генетическое наследственное заболевание муковисцидоз. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T12:21+0300
2022-06-07T12:21+0300
2022-06-07T14:17+0300
в абхазии
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Культурно-благотворительный фонд Ашана открыл сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия, у которой диагностирован муковисцидоз.Проблемы начались на третий день после рождения девочки. У Николь была кишечная непроходимость. Девочку прооперировали, но улучшений не было. Пришлось делать вторую операцию, после которой кишечник был восстановлен.Вскоре у Николь начался кашель, она с трудом дышала. После сдачи анализов подтвердился муковисцидоз.Сейчас девочке уже 11 лет, все это время родители ребенка делают все возможное, чтобы облегчить состояние дочери. Сегодня жизнь Николь – это походы к врачам, ежедневное лечение ферментами, проведение ингаляций, курсы антибиотиков и прием специальной пищи."Просыпаюсь, потом делаю ингаляцию, после смотрю телевизор и гуляю", – рассказывает Николь.Несмотря на свой недуг, Николь живет обычной жизнью. Она ходит в школу, любит танцы, вышивку.Жизнь Николь можно улучшить. Но для этого необходимо пройти курс лечения в Израиле. Девочку уже ждут в иерусалимском медицинском центре "Шаарей Цедек". Но на лечение необходимо собрать 222 000 рублей. "Благодаря фонду "Ашана" нам легко удается собрать любую сумму денег и помочь тяжелобольным детям. В данном случае мы должны объединиться и помочь Николь Джинджолия, чтобы пройти курс лечения в Израиле. Это небольшая сумма, 222 тысячи рублей, которая вполне реальна для сбора. Я обращаюсь ко всем жителям нашей страны, ко всем, кто может помочь, оказать посильную помощь, чтобы быстро закрыть сбор и ребенок бы жил счастливым и здоровым", – отметила член попечительского совета Шарида Тужба.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда “Ашана”.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/zdorovoe-pokolenie-novyy-meditsinskiy-proekt-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1039170346.html
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благотворительный фонда "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, дети
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия
12:21 07.06.2022 (обновлено: 14:17 07.06.2022)
Николь Джинджолия еще в раннем детстве диагностировали генетическое наследственное заболевание муковисцидоз.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Культурно-благотворительный фонд Ашана открыл сбор средств на лечение 11-летней Николь Джинджолия, у которой диагностирован муковисцидоз.
Муковисцидоз – распространенное генетическое наследственное заболевание, которое поражает легкие и пищеварительную систему.
Проблемы начались на третий день после рождения девочки. У Николь была кишечная непроходимость. Девочку прооперировали, но улучшений не было. Пришлось делать вторую операцию, после которой кишечник был восстановлен.
Вскоре у Николь начался кашель, она с трудом дышала. После сдачи анализов подтвердился муковисцидоз.
Сейчас девочке уже 11 лет, все это время родители ребенка делают все возможное, чтобы облегчить состояние дочери.
Сегодня жизнь Николь – это походы к врачам, ежедневное лечение ферментами, проведение ингаляций, курсы антибиотиков и прием специальной пищи.
"Просыпаюсь, потом делаю ингаляцию, после смотрю телевизор и гуляю", – рассказывает Николь.
Несмотря на свой недуг, Николь живет обычной жизнью. Она ходит в школу, любит танцы, вышивку.
"Она у меня активная, она у меня бегает, прыгает, как обычные дети. Она у меня любит спорт, танцы, любит вышивать. Занимается мелкой лепкой. Учится хорошо. Как обычный ребенок", – отмечает Хатуна Цулукия, мама Николь.
Жизнь Николь можно улучшить. Но для этого необходимо пройти курс лечения в Израиле. Девочку уже ждут в иерусалимском медицинском центре "Шаарей Цедек". Но на лечение необходимо собрать 222 000 рублей.
"Благодаря фонду "Ашана" нам легко удается собрать любую сумму денег и помочь тяжелобольным детям. В данном случае мы должны объединиться и помочь Николь Джинджолия, чтобы пройти курс лечения в Израиле. Это небольшая сумма, 222 тысячи рублей, которая вполне реальна для сбора. Я обращаюсь ко всем жителям нашей страны, ко всем, кто может помочь, оказать посильную помощь, чтобы быстро закрыть сбор и ребенок бы жил счастливым и здоровым", – отметила член попечительского совета Шарида Тужба.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте
фонда “Ашана”.