https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/zdorovoe-pokolenie-novyy-meditsinskiy-proekt-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1039170346.html

Здоровое поколение: новый медицинский проект начнет работать в Абхазии

Здоровое поколение: новый медицинский проект начнет работать в Абхазии

В рамках проекта планируется раз в квартал организовывать круглые столы, приглашать врачей на проведение операций. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T15:40+0300

2022-05-19T15:40+0300

2022-05-19T15:53+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация нового медицинского проекта под названием "Здоровое поколение", состоялась на Абхазском телевидении в четверг 19 мая.Руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" и уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия рассказала о предпосылках создания проекта."Все знают, что фонд "Ашана" на территории Абхазии работает более десяти лет и в основном реализует проекты, направленные на лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских клиниках России и мира, а также на оказание психологической, юридической помощи семьям, где есть дети с инвалидностью. Однако за все время работы фонд никогда не реализовывал проекты, связанные именно с беременными женщинами, связанные с детородным периодом", – подчеркнула она.Джинджолия добавила, что это очень важное направление, так как, предоставив правильную информацию будущей маме, в каких-то случаях можно предотвратить случаи рождения больного ребенка.В рамках просветительской части проекта специалисты будут выезжать в районы и города Абхазии и проводить семинары, лекции, мастер-классы для будущих мам и беременных женщин."Вторая часть проекта направлена на повышение качества медицинских услуг. В этом направлении очень многое делается Министерством здравоохранения, самими врачами, больницами. Мы хотим в их поддержку реализовать этот проект. Реализация второй части проекта – это проведение круглых столов с участием местных медицинских специалистов и приглашенных из России и других зарубежных стран. Будем приглашать специалистов в области медицины не только для участия в круглых столах, будут проводить реабилитации с местными специалистами и совместные операции", – проинформировала Джинджолия.В рамках проекта планируется раз в квартал организовывать круглые столы, приглашать врачей на проведение операций."Тут очень важно подметить, что мы ни в коем случае не будем дублировать работу Министерства здравоохранения, мы реализуем проект только в поддержку медицины Абхазии", – отметила руководитель фонда "Ашана".Она добавила, что сейчас проект находится на стадии согласования с Минздравом, каждый пункт будет подробно обсуждаться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/takie-obstoyatelstva-kak-podnyat-rozhdaemost-v-abkhazii--1036163188.html

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