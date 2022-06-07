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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июня
Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять циклон. 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T18:31+0300
2022-06-07T18:31+0300
2022-06-07T18:31+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. В среду, 8 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +29°С до +25°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июня
Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять циклон.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. В среду, 8 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +29°С до +25°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.