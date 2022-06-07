https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/sdelat-zhizn-luchshe-ashana-sobiraet-dengi-na-lechenie-nikol-dzhindzholiya-1039448733.html

Сделать жизнь лучше: "Ашана" собирает деньги на лечение Николь Джинджолия

Сделать жизнь лучше: "Ашана" собирает деньги на лечение Николь Джинджолия

Одиннадцатилетней Николь Джинджолия поставлен диагноз муковисцидоз. 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T16:35+0300

2022-06-07T16:35+0300

2022-06-07T16:52+0300

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С первыми проблемами Николь столкнулась с первых дней после рождения. "У нее была непроходимость кишечника. По анализам подтвердилось, что у нас муковисцидоз. Это кишечное и легочное генетическое заболевание. Нам надо пройти курс обследования. Из всех препаратов, что мы делаем, надо что-то убрать, что-то новое добавить, потому что у нас каждое утро и каждый вечер появился приступ кашля. Помимо этого, у нее еще и рвота. Каждое утро и по вечерам у нас ингаляции. А днем у нас идет физиотерапия. Помимо этого, она еще получает очень много ферментов, витаминов, лекарств. Есть очень дорогие препараты, и мы не можем их приобрести. В месяц на одну упаковку уходит около 350 тысяч рублей. Помимо этого, еще 25 тысяч рублей (на другие лекарства - прим.). В одно время помогали мне ребята из Министерства экономики, мы его (препарат - прим.) получали полгода. После этого нам приобрели препарат в Израиле. А в данный момент мы его не получаем, хотя препарат нам нужен", – рассказала мама девочки Хатуна Цулукия.Николь уже ждут в медицинском центре в Израиле. На лечение необходимо 222 000 рублей. Фонд "Ашана" открыл сбор средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/otkryt-sbor-sredstv-na-lechenie-11-letney-nikol-dzhindzholiya-1039443642.html

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видео, мультимедиа, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе