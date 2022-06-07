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Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР
Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который... 07.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-07T13:08+0300
2022-06-07T13:08+0300
2022-06-07T14:14+0300
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ходе проведения специальной военной операции.Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.По его словам, полностью освобождены жилые кварталы Северодонецка и развивается наступление на попасненском направлении.Он также отметил, что на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики.Кроме того, за последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, добавил Шойгу. Глава Минобороны сообщил, что общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/rossiyskie-voyska-unichtozhili-amerikanskie-i-norvezhskie-gaubitsy-na-ukraine-1039442956.html
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украина, днр, лнр, россия, сергей шойгу
Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР
13:08 07.06.2022 (обновлено: 14:14 07.06.2022)
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ходе проведения специальной военной операции.
"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", – сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.
По его словам, полностью освобождены жилые кварталы Северодонецка и развивается наступление на попасненском направлении.
Он также отметил, что на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики.
Кроме того, за последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, добавил Шойгу.
Глава Минобороны сообщил, что общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи.