https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/dodon-gotovitsya-voennoe-i-politicheskoe-prisoedinenie-moldavii-k-rumynii--1039457497.html
Додон: готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии
Додон: готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии
По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения с Румынией, поддерживают этот процесс около трети граждан. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T09:50+0300
2022-06-08T09:50+0300
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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад провоцирует дестабилизацию в республике, чтобы оправдать ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО, пишет РИА Новости. По его словам, эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии. "Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства", – написал Додон.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/eks-prezident-moldavii-podozrevaetsya-v-gosudarstvennoy-izmene-1039227251.html
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молдавия, в мире, политика, нато, румыния
Додон: готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии
09:50 08.06.2022 (обновлено: 10:17 08.06.2022)
По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения с Румынией, поддерживают этот процесс около трети граждан.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад провоцирует дестабилизацию в республике, чтобы оправдать ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО, пишет РИА Новости.
"Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии - ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", – написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии.
"Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства", – написал Додон.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.