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Глава МЧС Абхазии назвал основные причины несчастных случаев на воде
Глава МЧС Абхазии назвал основные причины несчастных случаев на воде
Лев Квициния принимал участие в расширенном совещании в Администрации президента, посвященном туристическому сезону. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T15:39+0300
2022-06-08T15:39+0300
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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния назвал основные причины несчастных случаев на воде – купание в нетрезвом виде, в шторм, в местах, не предназначенных для купания.По информации министра, в 2021 году утонули 20 человек.В августе 2021 года МЧС собиралось выходить с законодательной инициативой, которая позволит взымать с руководителей и участников групп, не согласовавших экстремальные маршруты, все затраченные на их спасение средства. Лев Квициния также сообщил, что семь человек погибли при пожарах в 2021 году.В 2022 году МЧС проверило 116 объектов, по словам министра, многие из них работают с нарушением правил пожарной безопасности, в основном небольшие частные объекты.Ведомство вынесло 35 постановлений о штрафах на сумму более 325 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/ministr-zdravookhraneniya-zayavil-chto-meduchrezhdeniya-abkhazii-gotovy-k-letnemu-sezonu-1039463918.html
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Глава МЧС Абхазии назвал основные причины несчастных случаев на воде
15:39 08.06.2022 (обновлено: 16:17 08.06.2022)
Лев Квициния принимал участие в расширенном совещании в Администрации президента, посвященном туристическому сезону.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния назвал основные причины несчастных случаев на воде – купание в нетрезвом виде, в шторм, в местах, не предназначенных для купания.
По информации министра, в 2021 году утонули 20 человек.
По его словам, еще шесть человек погибли и двое пропали без вести в прошлом году из-за походов по экстремальным маршрутам, которые не были заранее согласованы с МЧС.
В августе 2021 года МЧС собиралось выходить с законодательной инициативой, которая позволит взымать с руководителей и участников групп, не согласовавших экстремальные маршруты, все затраченные на их спасение средства.
Лев Квициния также сообщил, что семь человек погибли при пожарах в 2021 году.
В 2022 году МЧС проверило 116 объектов, по словам министра, многие из них работают с нарушением правил пожарной безопасности, в основном небольшие частные объекты.
Ведомство вынесло 35 постановлений о штрафах на сумму более 325 тысяч рублей.