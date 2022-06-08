https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/glava-mchs-abkhazii-nazval-osnovnye-prichiny-neschastnykh-sluchaev-na-vode-1039466118.html

Глава МЧС Абхазии назвал основные причины несчастных случаев на воде

Глава МЧС Абхазии назвал основные причины несчастных случаев на воде

Лев Квициния принимал участие в расширенном совещании в Администрации президента, посвященном туристическому сезону. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T15:39+0300

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния назвал основные причины несчастных случаев на воде – купание в нетрезвом виде, в шторм, в местах, не предназначенных для купания.По информации министра, в 2021 году утонули 20 человек.В августе 2021 года МЧС собиралось выходить с законодательной инициативой, которая позволит взымать с руководителей и участников групп, не согласовавших экстремальные маршруты, все затраченные на их спасение средства. Лев Квициния также сообщил, что семь человек погибли при пожарах в 2021 году.В 2022 году МЧС проверило 116 объектов, по словам министра, многие из них работают с нарушением правил пожарной безопасности, в основном небольшие частные объекты.Ведомство вынесло 35 постановлений о штрафах на сумму более 325 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/ministr-zdravookhraneniya-zayavil-chto-meduchrezhdeniya-abkhazii-gotovy-k-letnemu-sezonu-1039463918.html

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