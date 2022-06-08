https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/izmeneny-sostavy-chetyrekh-parlamentskikh-komitetov-1039466574.html

Изменен состав четырех парламентских комитетов

Изменен состав четырех парламентских комитетов

В рамках работы Народного Собрания Абхазии седьмого созыва действуют девять парламентских комитетов. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T16:12+0300

2022-06-08T16:12+0300

2022-06-08T17:21+0300

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Состав четырех парламентских комитетов был изменен на заседании сессии Народного Собрания в среду, 8 июня. Депутат Парламента Абхазии Астамур Герхелия перешел из комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в комитет по экономической политике и реформам. Депутат Леонид Лакербая, избранный на повторных выборах 14 мая, вошел в состав двух парламентских комитетов – комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны.Всего в Народном Собрании девять парламентских комитетов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sostav-parlamentskikh-komitetov-byl-opredelen-na-zasedanii-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038836983.html

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