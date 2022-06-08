https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-9-iyunya-1039471942.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июня

Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять южный циклон в теплом секторе. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T19:30+0300

2022-06-08T19:30+0300

2022-06-08T19:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. В четверг, 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии