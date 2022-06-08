https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/referendum-po-vkhozhdeniyu-zaporozhskoy-oblasti-v-sostav-rossii-proydet-v-etom-godu-1039458652.html
Референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году
Референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году
Подготовка к проведению референдума уже начата и займет несколько месяцев. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T10:45+0300
2022-06-08T10:45+0300
2022-06-08T11:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/08/1039458493_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_80c65ad131448c91b7ae7f2390cb6ca3.jpg
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей."Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей", – сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/referendum-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-provedut-v-khersonskoy-oblasti--1039441525.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/08/1039458493_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8ca3bc4f5d61f3bb5bf03cafbccce364.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, днр, лнр
Референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году
10:45 08.06.2022 (обновлено: 11:30 08.06.2022)
Подготовка к проведению референдума уже начата и займет несколько месяцев.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", – сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей.
"Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей", – сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.