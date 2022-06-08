https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/referendum-po-vkhozhdeniyu-zaporozhskoy-oblasti-v-sostav-rossii-proydet-v-etom-godu-1039458652.html

Референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году

Референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году

Подготовка к проведению референдума уже начата и займет несколько месяцев. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T10:45+0300

2022-06-08T10:45+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей."Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей", – сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/referendum-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-provedut-v-khersonskoy-oblasti--1039441525.html

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