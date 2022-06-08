https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/rossiyane-schitayut-ospu-obezyan-menee-opasnoy-chem-covid-19-1039455002.html

Россияне считают оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19

Россияне считают оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19

По данным ВОЗ, оспа обезьян была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T09:00+0300

2022-06-08T09:00+0300

2022-06-08T10:22+0300

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Большинство россиян считают оспу обезьян, которая распространяется в Европе, менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, следует из результатов опроса "ВЦИОМ-Спутник".Оспу обезьян подозревают у двух пациентов в Грузии. Один из случаев уже оказался ложным, второй находится в стадии изучения. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 31 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-mire-kak-umerennyy-1039310889.html

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