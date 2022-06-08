Россияне считают оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19
09:00 08.06.2022 (обновлено: 10:22 08.06.2022)
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По данным ВОЗ, оспа обезьян была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Большинство россиян считают оспу обезьян, которая распространяется в Европе, менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, следует из результатов опроса "ВЦИОМ-Спутник".
Около 70% опрошенных считают, что, скорее всего, оспа обезьян по масштабу и последствиям будет гораздо менее опасной, чем эпидемия коронавируса, 4% считают, что, скорее всего, оспа обезьян может превзойти эпидемию коронавируса, а 9% ответили, что оспа обезьян может сравниться по масштабу и последствиям с эпидемией коронавируса, 17% — затруднились с ответом.
Оспу обезьян подозревают у двух пациентов в Грузии. Один из случаев уже оказался ложным, второй находится в стадии изучения.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 31 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.