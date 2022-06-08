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https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/rossiyane-schitayut-ospu-obezyan-menee-opasnoy-chem-covid-19-1039455002.html
Россияне считают оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19
Россияне считают оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19
По данным ВОЗ, оспа обезьян была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира. 08.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-08T09:00+0300
2022-06-08T10:22+0300
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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Большинство россиян считают оспу обезьян, которая распространяется в Европе, менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, следует из результатов опроса "ВЦИОМ-Спутник".Оспу обезьян подозревают у двух пациентов в Грузии. Один из случаев уже оказался ложным, второй находится в стадии изучения. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 31 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-mire-kak-umerennyy-1039310889.html
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медицина, россия, в мире

Россияне считают оспу обезьян менее опасной, чем COVID-19

09:00 08.06.2022 (обновлено: 10:22 08.06.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория "Гемотест" в Люберцах
Лаборатория Гемотест в Люберцах - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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По данным ВОЗ, оспа обезьян была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Большинство россиян считают оспу обезьян, которая распространяется в Европе, менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, следует из результатов опроса "ВЦИОМ-Спутник".
Около 70% опрошенных считают, что, скорее всего, оспа обезьян по масштабу и последствиям будет гораздо менее опасной, чем эпидемия коронавируса, 4% считают, что, скорее всего, оспа обезьян может превзойти эпидемию коронавируса, а 9% ответили, что оспа обезьян может сравниться по масштабу и последствиям с эпидемией коронавируса, 17% — затруднились с ответом.
Оспу обезьян подозревают у двух пациентов в Грузии. Один из случаев уже оказался ложным, второй находится в стадии изучения.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2022
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный
30 мая, 08:48
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 31 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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