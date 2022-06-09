https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/abkhazskiy-poet-vladimir-zantariya-vypustil-novyy-sbornik-stikhov-1039486847.html

Абхазский поэт Владимир Зантария выпустил новый сборник стихов

Абхазский поэт Владимир Зантария выпустил новый сборник стихов

Сборник “Безграничное” был выпущен Абхазгосиздатом тиражом 300 экземпляров. Издание уже поступило в книжные магазины. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T18:06+0300

2022-06-09T18:06+0300

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский поэт Владимир Зантария выпустил новый сборник стихов "Безграничное".Презентация книги прошла в Сухуме в четверг, 9 июня. В издание вошло более ста стихотворений, которые были написаны за последние четыре года.Во многих стихах наблюдается философское начало. По словам Зантария, после преодоления 60-летнего рубежа, человек начинает “иначе смотреть на многие вопросы и проблемы бытия”.“Например, переосмысление прошлого и настоящего. Много вопросов, которые не дают покоя. И все они зачастую отражаются в поэзии”, - отметил Зантария.Сборник “Безграничное” был выпущен тиражом 300 экземпляров, приобрести издание можно в книжных магазинах республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170927/soxranit-svoyu-samobytnost-pravila-zhizni-vladimira-zantariya-1021970061.html

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