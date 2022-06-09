https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/bokser-batal-chezhiya-pobedil-tekhnicheskim-nokautom-v-reytingovom-boyu-v-moskve-1039488662.html
Боксер Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою в Москве
Боксер Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою в Москве
Организатором вечера бокса выступает промоутерская компания Василия Вакуленко (рэпера Басты) "GAZFIGHT". В рамках вечера пройдет 10 поединков. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T18:45+0300
2022-06-09T18:45+0300
2022-06-09T18:45+0300
в абхазии
спорт
бокс
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102448/57/1024485731_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_81c532012ffedb696cd9bac9993291a5.jpg
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою против россиянина Артема Иванова на вечере бокса в Москве.Перед этим боем соперник абхазского спортсмена провел только три боя на профессиональном ринге, из них одержал две победы и один раз уступил. Преимущество абхазского боксера стало еще более очевидным в четвертом раунде, когда Чежия усилил свой натиск на соперника. В своей очередной атаке, Чежия нанес серию ударов, после которых Артем Иванов отправился в нокдаун.Несмотря на то, что Иванов смог подняться на ноги, он уже был не в состоянии продолжать бой, из-за чего судья остановил встречу, засчитав Баталу Чежия победу техническим нокаутом.Батал Чежия - обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200403/Sila-v-dobrote-Batal-Chezhiya-stal-volonterom-v-Ochamchyre-1029823599.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102448/57/1024485731_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_8c4c23d0d074600e55ea44e41b9a3000.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, бокс, абхазия
Боксер Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою в Москве
Организатором вечера бокса выступает промоутерская компания Василия Вакуленко (рэпера Басты) "GAZFIGHT". В рамках вечера пройдет 10 поединков.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою против россиянина Артема Иванова на вечере бокса в Москве.
Перед этим боем соперник абхазского спортсмена провел только три боя на профессиональном ринге, из них одержал две победы и один раз уступил.
С самого начала восьмираундовой встречи Батал Чежия был более активным, наносил больше точных и сильных ударов.
Преимущество абхазского боксера стало еще более очевидным в четвертом раунде, когда Чежия усилил свой натиск на соперника. В своей очередной атаке, Чежия нанес серию ударов, после которых Артем Иванов отправился в нокдаун.
Несмотря на то, что Иванов смог подняться на ноги, он уже был не в состоянии продолжать бой, из-за чего судья остановил встречу, засчитав Баталу Чежия победу техническим нокаутом.
Батал Чежия - обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.