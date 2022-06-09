https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/bokser-batal-chezhiya-pobedil-tekhnicheskim-nokautom-v-reytingovom-boyu-v-moskve-1039488662.html

Боксер Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою в Москве

Боксер Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою в Москве

Организатором вечера бокса выступает промоутерская компания Василия Вакуленко (рэпера Басты) "GAZFIGHT". В рамках вечера пройдет 10 поединков. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T18:45+0300

2022-06-09T18:45+0300

2022-06-09T18:45+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Батал Чежия победил техническим нокаутом в рейтинговом бою против россиянина Артема Иванова на вечере бокса в Москве.Перед этим боем соперник абхазского спортсмена провел только три боя на профессиональном ринге, из них одержал две победы и один раз уступил. Преимущество абхазского боксера стало еще более очевидным в четвертом раунде, когда Чежия усилил свой натиск на соперника. В своей очередной атаке, Чежия нанес серию ударов, после которых Артем Иванов отправился в нокдаун.Несмотря на то, что Иванов смог подняться на ноги, он уже был не в состоянии продолжать бой, из-за чего судья остановил встречу, засчитав Баталу Чежия победу техническим нокаутом.Батал Чежия - обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200403/Sila-v-dobrote-Batal-Chezhiya-stal-volonterom-v-Ochamchyre-1029823599.html

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