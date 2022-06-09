https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/fas-zapretila-roskontrolyu-ispolzovat-pristavku-ros--v-nazvanii-1039488555.html
ФАС запретила "Росконтролю" использовать приставку "Рос-" в названии
ФАС запретила "Росконтролю" использовать приставку "Рос-" в названии
Если в названии организации фигурирует приставка "Рос-", у потребителей возникает ложное мнение о том, что государство принимает участие в ее деятельности. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T19:30+0300
2022-06-09T19:30+0300
2022-06-09T19:34+0300
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федеральная антимонопольная служба рф
новости
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Федеральная антимонопольная служба России предписала юридическим лицам, входящим в проект "Росконтроль" не нарушать антимонопольное законодательство и не использовать приставку "Рос-" в названии. Об этом сообщает сайт ведомства.Поэтому, по мнению ФАС, использование приставки "Рос-" в названии - это акт недобросовестной конкуренции.В 2021 году служба уже выдавала предписание о прекращении подобной практики, но предупреждение не было выполнено."Росконтроль" – первый масштабный негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг. В проект входит несколько юридических лиц, в том числе "Национальный институт экспертизы и контроля качества", "Союз потребителей Р.О.С.Контроль" и "Агентство "РК-Медиа".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/fas-vozbudila-antikartelnoe-delo-protiv-krupneyshego-proizvoditelya-sakhara-v-rossii-1038376825.html
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россия, федеральная антимонопольная служба рф, новости
ФАС запретила "Росконтролю" использовать приставку "Рос-" в названии
19:30 09.06.2022 (обновлено: 19:34 09.06.2022)
Если в названии организации фигурирует приставка "Рос-", у потребителей возникает ложное мнение о том, что государство принимает участие в ее деятельности.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik.
Федеральная антимонопольная служба России предписала юридическим лицам, входящим в проект "Росконтроль" не нарушать антимонопольное законодательство и не использовать приставку "Рос-" в названии. Об этом сообщает
сайт ведомства.
Использование на упаковке товара названия "Росконтроль" может навести покупателей на мысль о том, что качество товара было оценено государственными структурами, хотя система оценки качества "Росконтроль" никакого отношения к органам власти не имеет.
Поэтому, по мнению ФАС, использование приставки "Рос-" в названии - это акт недобросовестной конкуренции.
В 2021 году служба уже выдавала предписание о прекращении подобной практики, но предупреждение не было выполнено.
"Росконтроль" – первый масштабный негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг. В проект входит несколько юридических лиц, в том числе "Национальный институт экспертизы и контроля качества", "Союз потребителей Р.О.С.Контроль" и "Агентство "РК-Медиа".