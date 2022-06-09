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Гражданок Киргизии задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме
Гражданок Киргизии задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме
Для последующего распространения задержанные подготовили 107 свертков с метадоном общим весом в 50 граммов. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T11:35+0300
2022-06-09T11:35+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Две гражданки Киргизии были задержаны сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации следствия, наркотики в особо крупном размере девушки приобрели в Гагре для того, чтобы впоследствии распространять их в Сухуме путем тайных закладок. 30 готовых к реализации свертков, фасовочные принадлежности и электронные весы были найдены при обыске по адресу временного проживания задержанных в Сухуме, еще 13 свертков были изъяты в потайных местах, на которые указали задержанные, – по улице Джонуа, Когония, Басария, Инал-ипа, улице Калмыкова, 4 Марта, улице Бубновой и на набережной Махаджиров.В отношении гражданок Киргизии было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. По решению суда города Сухум задержанные водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/mvd-abkhazii-s-nachala-maya-vozbudilo-devyat-ugolovnykh-del-svyazannykh-s-narkotikami-1039203134.html
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Гражданок Киргизии задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме
11:35 09.06.2022 (обновлено: 11:46 09.06.2022)
Для последующего распространения задержанные подготовили 107 свертков с метадоном общим весом в 50 граммов.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik.
Две гражданки Киргизии были задержаны сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
У 25-летней Атыргул Тагайбековой во время личного досмотра было обнаружено 34 свертка с наркотическим веществом "метадон", у 23-летней Алтынай Акбарали Кызы обнаружили еще 30 свертков.
По информации следствия, наркотики в особо крупном размере девушки приобрели в Гагре для того, чтобы впоследствии распространять их в Сухуме путем тайных закладок.
30 готовых к реализации свертков, фасовочные принадлежности и электронные весы были найдены при обыске по адресу временного проживания задержанных в Сухуме, еще 13 свертков были изъяты в потайных местах, на которые указали задержанные, – по улице Джонуа, Когония, Басария, Инал-ипа, улице Калмыкова, 4 Марта, улице Бубновой и на набережной Махаджиров.
В отношении гражданок Киргизии было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. По решению суда города Сухум задержанные водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.