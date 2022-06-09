https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/grazhdanok-kirgizii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-sukhume-1039476085.html

Гражданок Киргизии задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме

Гражданок Киргизии задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме

Для последующего распространения задержанные подготовили 107 свертков с метадоном общим весом в 50 граммов. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T11:35+0300

2022-06-09T11:35+0300

2022-06-09T11:46+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Две гражданки Киргизии были задержаны сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации следствия, наркотики в особо крупном размере девушки приобрели в Гагре для того, чтобы впоследствии распространять их в Сухуме путем тайных закладок. 30 готовых к реализации свертков, фасовочные принадлежности и электронные весы были найдены при обыске по адресу временного проживания задержанных в Сухуме, еще 13 свертков были изъяты в потайных местах, на которые указали задержанные, – по улице Джонуа, Когония, Басария, Инал-ипа, улице Калмыкова, 4 Марта, улице Бубновой и на набережной Махаджиров.В отношении гражданок Киргизии было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. По решению суда города Сухум задержанные водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/mvd-abkhazii-s-nachala-maya-vozbudilo-devyat-ugolovnykh-del-svyazannykh-s-narkotikami-1039203134.html

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