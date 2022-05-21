https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/mvd-abkhazii-s-nachala-maya-vozbudilo-devyat-ugolovnykh-del-svyazannykh-s-narkotikami-1039203134.html

МВД Абхазии с начала мая возбудило девять уголовных дел, связанных с наркотиками

МВД Абхазии с начала мая возбудило девять уголовных дел, связанных с наркотиками

Семеро задержанных - жители Абхазии, хранившие и перевозившие наркотики без цели сбыта, еще двое - граждане Узбекистана, распространявшие наркотики путем... 21.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-21T19:22+0300

2022-05-21T19:22+0300

2022-05-21T19:22+0300

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. C начала мая Министерство внутренних дел Абхазии возбудило девять уголовных дел, связанных с хранением, приобретением и перевозкой наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сам Милитян на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения, за что, по решению Гагрского суда, отбывает 30 суток административного ареста. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического средства в крупном размере без цели сбыта против Александра Милитяна было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии.Наркотическое вещество "метадон" было изъято сотрудниками правоохранительных органов у гражданина Абхазии Джона Каджая в ходе личного досмотра. Наркотики хранились под видом лекарственного препарата "Нафтизин". В отношении Каджая было возбуждено дело по части 1 статьи 223 УК Абхазии, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.Житель Очамчиры Руслан Бачава был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии после пересечения зоны таможенного контроля на абхазо-российской границе. В ходе личного досмотра в кармане брюк Бачава был обнаружен метадон. За незаконное хранение, приобретение, перевозку без цели сбыта, а также ввоз на территорию Абхазии наркотического вещества гражданин Бачава водворен в изолятор временного содержания. Расследование проводится в рамках уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 223 и частью 1 статьи 224 (прим.1) УК Абхазии.В соответствии с частью 1 статьи 223 было возбуждено уголовное дело против Артуша Сельвяна, который в ходе личного досмотра собственноручно выдал сотрудникам правоохранительных органов сверток с содержащимся в нем веществом "каннабис". Артуш Сельвян отпущен под подписку о невыезде.Во время передачи продуктов лицам, содержащимся в изоляторе временного содержания в Гудауте сотрудниками милиции был задержан житель города Саид Аджба. На дне целлофанового пакета, который передавал Аджба, был обнаружен сверток с метадоном.Против Аджба возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 УК Абхазии - за приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств.Сильнодействующий наркотик метадон в количестве 5 грамм (в особо крупном размере - прим.ред) был изъят у жителя села Кындыг Анрика Лепсая, который на момент задержания был в состоянии наркотического опьянения. Решением Гудаутского суда гражданин Лепсая водворен в ИВС на 15 суток, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 223 УК Абхазии.В ходе реализации оперативной информации сотрудники МВД остановили машину марки Nissan March, за рулем которой сидел житель Сухума Роберт Кюлян. В салоне автомобиля обнаружили пакет с капсулами психотропного вещества "прегабалин", его вес составил 0,9 грамма. Против Роберта Кюляна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК Абхазии.Также сотрудники УКОН МВД и службы государственной безопасности задержали в Сухуме гражданина Узбекистана Жамолидинова Сирдижоддина по подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем "тайных закладок".У задержанного были изъяты полиэтиленовые свертки, обмотанные зеленой изолентой, в которых хранился метадон. Также у Жамолидинова обнаружили два сотовых телефона, на которые он фиксировал места закладок с наркотиками и с которых отправлял фотографии покупателям.Гражданин Жамолидинов рассказал, что приехал в Абхазию с целью распространения наркотиков и указал на места тайных закладок. Все наркотики из ранее сделанных закладок были изъяты.В отношении Жамолидинова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического вещества в крупном размере.Также ранее сообщалось, что за аналогичные преступления был задержан еще один гражданин Узбекистана Акмаджон Юсупжонов. Решением Сухумского городского суда он заключен под стражу.

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