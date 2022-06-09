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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии циклона с северо-запада. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T17:45+0300
2022-06-09T17:45+0300
2022-06-09T17:52+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. В пятницу, 10 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен слабый дождь, туман, днем местами – кратковременный дождь с грозой.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июня
17:45 09.06.2022 (обновлено: 17:52 09.06.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии циклона с северо-запада.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. В пятницу, 10 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром возможен слабый дождь, туман, днем местами – кратковременный дождь с грозой.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.