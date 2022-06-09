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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии циклона с северо-запада. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T17:45+0300

2022-06-09T17:45+0300

2022-06-09T17:52+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. В пятницу, 10 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен слабый дождь, туман, днем местами – кратковременный дождь с грозой.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии