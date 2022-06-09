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Российские войска на Украине уничтожили центр подготовки иностранных наемников
Российские войска на Украине уничтожили центр подготовки иностранных наемников
Удар по центру переподготовки был нанесен ракетами воздушного базирования. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T12:22+0300
2022-06-09T12:22+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по учебному центру ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Министерство обороны России.Также высокоточные удары были нанесены по двум пунктам управления, ЗРК "Оса-АКМ" в ДНР, складу боеприпасов в ЛНР, 23 районам сосредоточения живой силы и техники.Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР.Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в небе над ДНР, а также 13 беспилотников, украинскую баллистическую ракету "Точка-У" и два реактивных снаряда РСЗО "Смерч".Помимо этого, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники
https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/aviatsiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-bronetankovomu-zavodu-v-kharkove-1039458944.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска на Украине уничтожили центр подготовки иностранных наемников
12:22 09.06.2022 (обновлено: 12:38 09.06.2022)
Удар по центру переподготовки был нанесен ракетами воздушного базирования.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточные удары по учебному центру ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает
Министерство обороны России.
"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", – говорится в сообщении.
Также высокоточные удары были нанесены по двум пунктам управления, ЗРК "Оса-АКМ" в ДНР, складу боеприпасов в ЛНР, 23 районам сосредоточения живой силы и техники.
Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР.
Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в небе над ДНР, а также 13 беспилотников, украинскую баллистическую ракету "Точка-У" и два реактивных снаряда РСЗО "Смерч".
Помимо этого, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники