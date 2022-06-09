https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/rusdram-pokazhet-kodzhinskie-perepalki-v-tambove-1039473772.html

РУСДРАМ покажет "Кьоджинские перепалки" в Тамбове

РУСДРАМ покажет "Кьоджинские перепалки" в Тамбове

Тамбов уже не первый раз встречает артистов из Абхазии, "Кьоджинские перепалки" уже были показаны там в октябре 2021 года в рамках гастрольного тура РУСДРАМа... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T09:50+0300

2022-06-09T09:50+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера примет участие в четвертом Международном фестивале русских зарубежных театров в Тамбове и покажет зрителям комедию "Кьоджинские перепалки". Об этом сообщает пресс-служба театра.Помимо Абхазии, в фестивале участвуют театральные труппы из Армении, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана – в спектаклях будет задействовано более 200 артистов. Главные задачи фестиваля — развитие профессионального сотрудничества, расширение зрительской аудитории и обсуждение творческих и практических вопросов работы русских театров за рубежом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/khintba-o-gastrolyakh-rusdrama-v-rossii-uluchshat-i-ukrepyat-imidzh-abkhazii-1039277196.html

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абхазия, культура, театр