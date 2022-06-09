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РУСДРАМ покажет "Кьоджинские перепалки" в Тамбове
РУСДРАМ покажет "Кьоджинские перепалки" в Тамбове
Тамбов уже не первый раз встречает артистов из Абхазии, "Кьоджинские перепалки" уже были показаны там в октябре 2021 года в рамках гастрольного тура РУСДРАМа... 09.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера примет участие в четвертом Международном фестивале русских зарубежных театров в Тамбове и покажет зрителям комедию "Кьоджинские перепалки". Об этом сообщает пресс-служба театра.Помимо Абхазии, в фестивале участвуют театральные труппы из Армении, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана – в спектаклях будет задействовано более 200 артистов. Главные задачи фестиваля — развитие профессионального сотрудничества, расширение зрительской аудитории и обсуждение творческих и практических вопросов работы русских театров за рубежом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/khintba-o-gastrolyakh-rusdrama-v-rossii-uluchshat-i-ukrepyat-imidzh-abkhazii-1039277196.html
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абхазия, культура, театр

РУСДРАМ покажет "Кьоджинские перепалки" в Тамбове

09:50 09.06.2022 (обновлено: 10:01 09.06.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСпектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе
Спектакль Кьоджинские перепалки по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тамбов уже не первый раз встречает артистов из Абхазии, "Кьоджинские перепалки" уже были показаны там в октябре 2021 года в рамках гастрольного тура РУСДРАМа по городам России.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера примет участие в четвертом Международном фестивале русских зарубежных театров в Тамбове и покажет зрителям комедию "Кьоджинские перепалки". Об этом сообщает пресс-служба театра.
Игру абхазских актеров на сцене Тамбовского академического театра гости фестиваля смогут оценить16 июня.
Помимо Абхазии, в фестивале участвуют театральные труппы из Армении, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана – в спектаклях будет задействовано более 200 артистов.
Хинтба о гастролях РУСДРАМа в России: улучшат и укрепят имидж Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2022
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Хинтба о гастролях РУСДРАМа в России: улучшат и укрепят имидж Абхазии
28 мая, 16:15
Главные задачи фестиваля — развитие профессионального сотрудничества, расширение зрительской аудитории и обсуждение творческих и практических вопросов работы русских театров за рубежом.
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