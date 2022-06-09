https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/sukhumskiy-olimpiyskiy-basseyn-otkroetsya-v-seredine-iyunya-1039479718.html
Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня
Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня
Сухумский олимпийский бассейн будет работать в теплое время года, когда вода нагревается естественным путем. Системы обогрева для его эксплуатации зимой пока... 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T14:35+0300
2022-06-09T14:35+0300
2022-06-09T14:45+0300
в абхазии
абхазия
сухум
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038670814_0:83:1592:979_1920x0_80_0_0_918e43875b5c5a6ada508a2912d48998.jpg
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор фирмы "Аквастройинвест” Олег Юрченко.Основные ремонтно-восстановительные работы уже завершены, сейчас ожидается доставка комплектующих для переливного лотка.Вода в бассейне пресная, на сооружении предусмотрена система очищения.Бассейн будет работать только в летний период, когда вода нагревается естественным путем, системы подогревав бассейне нет. Чтобы можно было плавать не только в теплое время года, необходимо решить вопрос с энергоснабжением. Но пока, по словам Юрченко, нет свободных мощностей, способных обеспечить работу объекта.Для посещения бассейна не нужны медицинские справки, но на месте будет работать медработник. Вода в бассейне обрабатывается хлором. "Даже если у человека есть какие-то кожные заболевания и он, не зная об этом, пришел в бассейн, то он никакого влияния не оказывает. Современные средства все это нейтрализуют", – пояснил гендиректор фирмы инвестора.Зоны для детей и взрослых будут разграничены. Посещение бассейна будет платным, но не для всех – члены спортивных секций могут тренироваться бесплатно. Предусмотрены скидки для инвалидов и участников войны, а также в целом для граждан Абхазии."В любом случае это будет платно, потому что бассейн нужно содержать. Примерно 150 тысяч (рублей - прим.) в месяц у нас уходит только на обработку воды. Я не говорю там про зарплаты и все остальное", – добавил Юрченко.На объекте нет штатного инструктора по плаванию. Но желающие могут за дополнительную плату воспользоваться услугами специалиста.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он соответствует всем международным стандартам, его глубина составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров.В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест".За это время фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры, и отреставрировать чашу бассейна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/sukhumskiy-olimpiyskiy-basseyn-otkroetsya-k-nachalu-leta-1038670653.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038670814_89:0:1504:1061_1920x0_80_0_0_cbc5751aa27c050bb43774143cd85096.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухум, новости
Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня
14:35 09.06.2022 (обновлено: 14:45 09.06.2022)
Сухумский олимпийский бассейн будет работать в теплое время года, когда вода нагревается естественным путем. Системы обогрева для его эксплуатации зимой пока нет, так как вопрос с энергообеспечением объекта еще не решен.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik.
Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня, об этом в эфире радио Sputnik
рассказал гендиректор фирмы "Аквастройинвест” Олег Юрченко.
Основные ремонтно-восстановительные работы уже завершены, сейчас ожидается доставка комплектующих для переливного лотка.
"На заключительной стадии. Ждем машину из России с некоторыми комплектующими для переливного лотка. И, в принципе, когда она приедет, два-три дня – и запускаем. Температура водички уже хорошая, сегодня уже 23 градуса. Я думаю, когда уже придет машина, будет 24-35 (градусов - прим.)", – сказал Юрченко.
Вода в бассейне пресная, на сооружении предусмотрена система очищения.
Бассейн будет работать только в летний период, когда вода нагревается естественным путем, системы подогревав бассейне нет. Чтобы можно было плавать не только в теплое время года, необходимо решить вопрос с энергоснабжением. Но пока, по словам Юрченко, нет свободных мощностей, способных обеспечить работу объекта.
Для посещения бассейна не нужны медицинские справки, но на месте будет работать медработник. Вода в бассейне обрабатывается хлором.
"Даже если у человека есть какие-то кожные заболевания и он, не зная об этом, пришел в бассейн, то он никакого влияния не оказывает. Современные средства все это нейтрализуют", – пояснил гендиректор фирмы инвестора.
Зоны для детей и взрослых будут разграничены. Посещение бассейна будет платным, но не для всех – члены спортивных секций могут тренироваться бесплатно. Предусмотрены скидки для инвалидов и участников войны, а также в целом для граждан Абхазии.
"В любом случае это будет платно, потому что бассейн нужно содержать. Примерно 150 тысяч (рублей - прим.) в месяц у нас уходит только на обработку воды. Я не говорю там про зарплаты и все остальное", – добавил Юрченко.
На объекте нет штатного инструктора по плаванию. Но желающие могут за дополнительную плату воспользоваться услугами специалиста.
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он соответствует всем международным стандартам, его глубина составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров.
В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест".
За это время фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры, и отреставрировать чашу бассейна.