https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/sukhumskiy-olimpiyskiy-basseyn-otkroetsya-v-seredine-iyunya-1039479718.html

Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня

Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня

Сухумский олимпийский бассейн будет работать в теплое время года, когда вода нагревается естественным путем. Системы обогрева для его эксплуатации зимой пока... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T14:35+0300

2022-06-09T14:35+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Сухумский олимпийский бассейн откроется в середине июня, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор фирмы "Аквастройинвест” Олег Юрченко.Основные ремонтно-восстановительные работы уже завершены, сейчас ожидается доставка комплектующих для переливного лотка.Вода в бассейне пресная, на сооружении предусмотрена система очищения.Бассейн будет работать только в летний период, когда вода нагревается естественным путем, системы подогревав бассейне нет. Чтобы можно было плавать не только в теплое время года, необходимо решить вопрос с энергоснабжением. Но пока, по словам Юрченко, нет свободных мощностей, способных обеспечить работу объекта.Для посещения бассейна не нужны медицинские справки, но на месте будет работать медработник. Вода в бассейне обрабатывается хлором. "Даже если у человека есть какие-то кожные заболевания и он, не зная об этом, пришел в бассейн, то он никакого влияния не оказывает. Современные средства все это нейтрализуют", – пояснил гендиректор фирмы инвестора.Зоны для детей и взрослых будут разграничены. Посещение бассейна будет платным, но не для всех – члены спортивных секций могут тренироваться бесплатно. Предусмотрены скидки для инвалидов и участников войны, а также в целом для граждан Абхазии."В любом случае это будет платно, потому что бассейн нужно содержать. Примерно 150 тысяч (рублей - прим.) в месяц у нас уходит только на обработку воды. Я не говорю там про зарплаты и все остальное", – добавил Юрченко.На объекте нет штатного инструктора по плаванию. Но желающие могут за дополнительную плату воспользоваться услугами специалиста.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он соответствует всем международным стандартам, его глубина составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров.В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест".За это время фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры, и отреставрировать чашу бассейна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/sukhumskiy-olimpiyskiy-basseyn-otkroetsya-k-nachalu-leta-1038670653.html

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