https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/troikh-inostrannykh-naemnikov-prigovorili-k-smertnoy-kazni-v-dnr-1039486061.html

Троих иностранных наемников приговорили к смертной казни в ДНР

Троих иностранных наемников приговорили к смертной казни в ДНР

Осужденные наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T17:25+0300

2022-06-09T17:25+0300

2022-06-09T17:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

днр

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/09/1039485262_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_6ee08aacbec256324487c573d2aa66fe.jpg

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, к высшей мере наказания – смертной казни. Об это сообщает РИА Новости.Осужденные признали себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, а один из них, Эйден Аслин, также признал свою вину по статье "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".В рамках существующего законодательства обжаловать приговор можно в течение месяца.Согласно нормам международного гуманитарного права, наемники вступают в вооруженный конфликт не из патриотических, идеологических или национальных чувств, а ради личной выгоды. Они не служат в армии какого-либо государства, не признаются законными комбатантами, и им не предоставляется такая же защита, которая предоставляется во время военных действий солдатам и служащим регулярных армий.Министерство обороны России не раз призывало иностранных граждан не вступать в конфликт и не воевать на стороне Украины, так как лучшее, что их может ждать в таких случаях – это уголовное преследование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/chislennost-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-sokratilas-vdvoe-1039354546.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

днр, новости