https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/troikh-inostrannykh-naemnikov-prigovorili-k-smertnoy-kazni-v-dnr-1039486061.html
Троих иностранных наемников приговорили к смертной казни в ДНР
Троих иностранных наемников приговорили к смертной казни в ДНР
Осужденные наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T17:25+0300
2022-06-09T17:25+0300
2022-06-09T17:49+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, к высшей мере наказания – смертной казни. Об это сообщает РИА Новости.Осужденные признали себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, а один из них, Эйден Аслин, также признал свою вину по статье "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".В рамках существующего законодательства обжаловать приговор можно в течение месяца.Согласно нормам международного гуманитарного права, наемники вступают в вооруженный конфликт не из патриотических, идеологических или национальных чувств, а ради личной выгоды. Они не служат в армии какого-либо государства, не признаются законными комбатантами, и им не предоставляется такая же защита, которая предоставляется во время военных действий солдатам и служащим регулярных армий.Министерство обороны России не раз призывало иностранных граждан не вступать в конфликт и не воевать на стороне Украины, так как лучшее, что их может ждать в таких случаях – это уголовное преследование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/chislennost-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-sokratilas-vdvoe-1039354546.html
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днр, новости
Троих иностранных наемников приговорили к смертной казни в ДНР
17:25 09.06.2022 (обновлено: 17:49 09.06.2022)
Осужденные наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik.
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, к высшей мере наказания – смертной казни. Об это сообщает РИА Новости
.
Двое приговоренных Эйден Аслин и Шон Пиннер – британские подданные, третий, Саадун Брагим, – марокканец. Согласно законам ДНР, их ожидает расстрел.
Осужденные признали себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, а один из них, Эйден Аслин, также признал свою вину по статье "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
В рамках существующего законодательства обжаловать приговор можно в течение месяца.
Согласно нормам международного гуманитарного права, наемники вступают в вооруженный конфликт не из патриотических, идеологических или национальных чувств, а ради личной выгоды. Они не служат в армии какого-либо государства, не признаются законными комбатантами, и им не предоставляется такая же защита, которая предоставляется во время военных действий солдатам и служащим регулярных армий.
Министерство обороны России не раз призывало иностранных граждан не вступать в конфликт и не воевать на стороне Украины, так как лучшее, что их может ждать в таких случаях – это уголовное преследование.