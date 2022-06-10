https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/borba-s-seroy-zonoy-kak-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-rabotaet-s-turisticheskoy-otraslyu-1039497705.html

Борьба с серой зоной: как налоговая служба Абхазии работает с туристической отраслью

Борьба с серой зоной: как налоговая служба Абхазии работает с туристической отраслью

Один из основных отраслей, от которой пополняется бюджет Абхазии - туризм. Количество мест размещения постоянно растет, но в налоговой статистике есть... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T14:20+0300

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По данным Минтуризма Абхазии, количество средств размещения повысилось на 60%, а койко-мест на 44%. И дело не только в растущем количестве новых гостиниц."Тут есть две составляющие. Первое - строительство новых объектов и запуск. Второе - результаты проведенной работы министерства по налогам. Начиналась работа еще в 2019 году, продолжилась активно в 2020 году. <...> И по результатам работы, которая была проделана тогда, у нас был результат в части неучтенных объектов. Речь идет о вообще не учтенных объектах и об объектах, где налогоплательщики находились на патентном режиме налогообложения. В результате выявленных фактов многие из них были переведены на общий режим", - рассказал министр по налогам и сборам Джансух Нанба.Кроме того, зачастую налогоплательщики в документах указывают не реальную зарплату, которая выплачивается сотрудникам на руки. Это делается для того, чтобы платить меньше налогов в казну. Подробнее о том, как в налоговой борются с этим, смотрите в интервью.

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