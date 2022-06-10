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Джинджолия обсудила защиту прав детей в Абхазии с зампредседателя Госдумы России
Джинджолия обсудила защиту прав детей в Абхазии с зампредседателя Госдумы России
Детские омбудсмены (уполномоченные по правам ребенка - прим.) России и Абхазии сотрудничают в рамках меморандума "О взаимопонимании и взаимодействии", который... 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T15:09+0300
2022-06-10T15:09+0300
2022-06-10T15:46+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обсудила защиту прав детей с заместителем председателя Государственной Думы России Анной Кузнецовой. Об этом Кузнецова сообщила на своей официальной странице в Вконтакте.Кроме того, Анна Кузнецова рассказала об ассоциации "Общественный совет отцов", созданной с целью популяризации идеи ответственного отцовства, а также в интересах защиты семейных ценностей и усиления роли отца в семье и в обществе, и предложила Абхазии перенять эту идею.Мактина Джинджолия проинформировала Анну Кузнецову о ситуации в сфере защиты прав ребенка в Абхазии и о проектах, которые планируется реализовать в дальнейшем.
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абхазия, дети, детский омбудсмен, госдума рф
Джинджолия обсудила защиту прав детей в Абхазии с зампредседателя Госдумы России
15:09 10.06.2022 (обновлено: 15:46 10.06.2022)
Детские омбудсмены (уполномоченные по правам ребенка - прим.) России и Абхазии сотрудничают в рамках меморандума "О взаимопонимании и взаимодействии", который Джинджолия и Кузнецова, ранее занимавшая эту должность, подписали 15 июня 2021 года
СУХУМ, 10 июн - Sputnik
. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обсудила защиту прав детей с заместителем председателя Государственной Думы России Анной Кузнецовой. Об этом Кузнецова сообщила
на своей официальной странице в Вконтакте.
Кузнецова, которая сама занимала пост детского омбудсмена с 2016 по 2021 год, поделилась с Мактиной Джинджолия своим опытом в этой сфере, рассказала о направлениях работы Госдумы, которые она курирует.
Кроме того, Анна Кузнецова рассказала об ассоциации "Общественный совет отцов", созданной с целью популяризации идеи ответственного отцовства, а также в интересах защиты семейных ценностей и усиления роли отца в семье и в обществе, и предложила Абхазии перенять эту идею.
Мактина Джинджолия проинформировала Анну Кузнецову о ситуации в сфере защиты прав ребенка в Абхазии и о проектах, которые планируется реализовать в дальнейшем.