https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/dzhindzholiya-obsudila-zaschitu-prav-detey-v-abkhazii-s-zampredsedatelya-gosdumy-rossii-1039499399.html

Джинджолия обсудила защиту прав детей в Абхазии с зампредседателя Госдумы России

Джинджолия обсудила защиту прав детей в Абхазии с зампредседателя Госдумы России

Детские омбудсмены (уполномоченные по правам ребенка - прим.) России и Абхазии сотрудничают в рамках меморандума "О взаимопонимании и взаимодействии", который... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T15:09+0300

2022-06-10T15:09+0300

2022-06-10T15:46+0300

в абхазии

абхазия

дети

детский омбудсмен

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0a/1039501919_0:246:810:702_1920x0_80_0_0_a99631ccb33f34b45324cc2056cb0aa8.jpg

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обсудила защиту прав детей с заместителем председателя Государственной Думы России Анной Кузнецовой. Об этом Кузнецова сообщила на своей официальной странице в Вконтакте.Кроме того, Анна Кузнецова рассказала об ассоциации "Общественный совет отцов", созданной с целью популяризации идеи ответственного отцовства, а также в интересах защиты семейных ценностей и усиления роли отца в семье и в обществе, и предложила Абхазии перенять эту идею.Мактина Джинджолия проинформировала Анну Кузнецову о ситуации в сфере защиты прав ребенка в Абхазии и о проектах, которые планируется реализовать в дальнейшем.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, дети, детский омбудсмен, госдума рф