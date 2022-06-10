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Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне
Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне
О курортном сезоне, о том, как рост цен повлияет на спрос и насколько готов Новый Афон к приему туристов, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава... 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T10:12+0300
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Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне
Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне
Абхазия готовится к приему туристов, в Администрации президента прошло совещание с представителями туристической отрасли, руководителями ведомств и главами районов Абхазии, посвященное подготовке к туристическому сезону. О том, как поручения президента будут выполнять в Новом Афоне, что в этом году отразится на турпотоке и стоимости туристической поездки в Новый Афон, какие задачи еще предстоит решить местной власти, чтобы курортный сезон удался, слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне
10:12 10.06.2022 (обновлено: 10:13 10.06.2022)
О курортном сезоне, о том, как рост цен повлияет на спрос и насколько готов Новый Афон к приему туристов, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава Собрания депутатов города Азамат Чуаз.
Абхазия готовится к приему туристов, в Администрации президента прошло совещание с представителями туристической отрасли, руководителями ведомств и главами районов Абхазии, посвященное подготовке к туристическому сезону.
О том, как поручения президента будут выполнять в Новом Афоне, что в этом году отразится на турпотоке и стоимости туристической поездки в Новый Афон, какие задачи еще предстоит решить местной власти, чтобы курортный сезон удался, слушайте в аудиофайле.