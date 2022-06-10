https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/glavnyy-chetverg-chuaz-o-tursezone-v-novom-afone--1039484013.html

Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне

Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне

О курортном сезоне, о том, как рост цен повлияет на спрос и насколько готов Новый Афон к приему туристов, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне

Абхазия готовится к приему туристов, в Администрации президента прошло совещание с представителями туристической отрасли, руководителями ведомств и главами районов Абхазии, посвященное подготовке к туристическому сезону. О том, как поручения президента будут выполнять в Новом Афоне, что в этом году отразится на турпотоке и стоимости туристической поездки в Новый Афон, какие задачи еще предстоит решить местной власти, чтобы курортный сезон удался, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, туризм, аудио