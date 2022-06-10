https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/grazhdanin-i-nachalnik-nanba-o-sobiraemosti-nalogovykh-platezhey-v-turotrasli-1039494591.html

Гражданин и начальник: Нанба о собираемости налоговых платежей в туротрасли

Гражданин и начальник: Нанба о собираемости налоговых платежей в туротрасли

О том, как повысить собираемость налоговых платежей в туротрасли, как проходит процесс выявления новых объектов и какой самый эффективный способ на сегодняшний... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T13:22+0300

2022-06-10T13:22+0300

2022-06-10T13:22+0300

радио

гражданин и начальник

министерство по налогам и сборам абхазии

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Гражданин и начальник: Нанба о собираемости налоговых платежей в туротрасли Гражданин и начальник: Нанба о собираемости налоговых платежей в туротрасли

Президент Абхазии провел совещание с представителями глав районов и руководителями ведомств. Обсудили подготовку к летнему курортному сезону в республике. Основные тезисы совещания, которые прозвучали на совещании – подорожание отдыха на 20-30%, увеличатся цены и питание в общественных местах. Но при этом МВД и Минздрав республики готовы обеспечить безопасность туристов и готовы оказать необходимую медицинскую помощь.Министр по налогам и сборам Джансух Нанба в беседе на радио объяснил, почему если по данным Минтуризма в Абхазии повысилось количество средств размещения, то в налоговых поступлениях нет значительного роста."Я озвучивал данные 2021 и 2022 годов, профильное министерство озвучило данные за 2019 год в сравнении с 2021 годом. Цифры практически совпадают с нашими. Погрешность в пределах разумного. Речь не идет о том, что с 2019 года все увеличение заключается в строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов. Совершенно нет. Тут есть две составляющие. Первое – строительство новых объектов и запуск. Второе – результаты проведенной работы Министерства по налогам. Начиналась работа еще в 2019 году, продолжилась активно в 2020 году", – сказал Нанба.Министр подробно рассказал какая работа проводилась по инвентаризации объектов размещения в Гагрском районе."Это было все под руководством моего предшественника Даура Курмазия. Тогда был результат в части неучтенных объектов. Речь идет как о неучтенных вообще, так и об объектах, налогоплательщики по которым находились на патентном режиме налогообложения. В результате выявленных фактов многие из них были переведены на общий режим и на специальный. То есть существенная разница, которая, может быть, многих шокирует, но она таковой и является. Эта та статистика, с который мы работаем сегодня", – отметил Нанба.Министр по налогам и сборам рассказал, сколько на сегодняшний день объектов размещения в Абхазии и как их классифицируют по режимам налогообложения."Министерство традиционно перед каждым сезоном проводит обход всех объектов размещения, составляются акты, фиксируется основные параметры. По предварительным данным на 1 июня 2022 года, фиксируется 732 объекта размещения, а это порядка 37 000 койко-мест. Есть погрешность в цифрах, но это те данные, которых именно налоговая служба будет придерживаться в этом году. Структура налогоплательщиков, которые занимаются турбизнесом, разная. Крупные налогоплательщики состоят на общем режиме. Малый и средний бизнес – это индивидуальные предприниматели, которые состоят на специальном режиме налогообложения. Есть такие, которые работают без установленного порядка, без регистрации индивидуального предпринимателя, как физическое лицо. Речь идет о гостевых домах с общим номерным фондом до семи номеров включительно", – сказал Нанба.Министр рассказал, как проходит выявления новых объектов и какой способ на сегодняшний день считает самым эффективным.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, министерство по налогам и сборам абхазии, аудио