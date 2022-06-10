https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/politolog-o-namerenii-gruzii-proizvodit-bespilotniki-zakryvat-glaza-nerazumno--1039499876.html

Политолог о намерении Грузии производить беспилотники: закрывать глаза неразумно

Политолог о намерении Грузии производить беспилотники: закрывать глаза неразумно

Какие угрозы несет для Абхазии намерение Грузии производить боевые беспилотники, учитывая планы Грузии по вступлению в НАТО, в эфире радио Sputnik своей... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T17:48+0300

2022-06-10T17:48+0300

2022-06-10T17:48+0300

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Политолог о намерении Грузии производить беспилотники: закрывать глаза неразумно Политолог о намерении Грузии производить беспилотники: закрывать глаза неразумно

Грузия планирует производить боевые беспилотники. До конца года будут выпущены первые беспилотные летательные аппараты. Будет создано совместное грузино-польское предприятие, которое обеспечит производство в Грузии разведывательных БПЛА и беспилотников-смертников. Об этом говорил министр обороны Грузии во время выступления в парламенте."Основной целью Грузии является ликвидация нас как государства и включение Абхазии в свой состав. Эту повестку дня никто не отменял, она продолжает оставаться актуальной, поэтому все меры, которые будут служить и служат этой главной задачи, они будут реализовываться", – отметил абхазский политолог.По мнению Студеникина спецоперация на Украине показала возросшуюся роль и возможности боевых беспилотников."Впервые это было открыто продемонстрировано на войне в Карабахе, хотя давно уже и в Сирии применялись беспилотные аппараты, и в других конфликтах. Но на Украине они показали огромное значение этих систем, игнорировать эти вещи неразумно", – отметил Студеникин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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