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Торжественный прием в преддверии Дня России прошел в Посольстве России в Абхазии

Торжественный прием в преддверии Дня России прошел в Посольстве России в Абхазии

День России — государственный праздник, который с 1992 года отмечается 12 июня - в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T21:29+0300

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Во время приема в российском посольстве президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что Россия сейчас переживает непростой период, и спецоперация на Украине - это вынужденная мера, на которую пришлось пойти. "Я лично как гражданин, как президент Абхазии, ни на секунду не сомневаюсь в том, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Страница эта будет перевернута, и начнется новая эпоха – эпоха развития Российской Федерации, эпоха развития Республики Абхазия, эпоха при которой наши союзнические отношения получат дополнительный импульс", - заявил глава государства.В свою очередь, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов подчеркнул, что республика ведёт себя как настоящий союзник, и еще раз поблагодарил народ Абхазии за поддержку России и помощь жителям Донбасса.

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