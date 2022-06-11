https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/ekspert-rasskazal-kak-zaschititsya-ot-komarov-i-kogo-oni-bolshe-lyubyat-1039478983.html

Эксперт рассказал, как защититься от комаров и кого они больше "любят"

Эксперт рассказал, как защититься от комаров и кого они больше "любят"

От чего зависит реакция организма человека на укус комара, кого и почему предпочитают комары и как от них уберечься, рассказал Sputnik кандидат медицинских... 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T10:45+0300

2022-06-11T10:45+0300

2022-06-11T11:21+0300

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Эксперт рассказал, как защититься от комаров и кого они больше "любят" Эксперт рассказал, как защититься от комаров и кого они больше "любят"

По словам эксперта, для защиты от комаров можно применять химические средства, обращаться с ними следует с осторожностью и использовать в меру."Если вдруг нет такого средства, а человек находится на природе, в лесу, то можно положить платочек на муравейник, он пропитается муравьиной кислотой, и потом обтереться. Комаров как ветром сдует", – посоветовал Хухрев.По словам врача, аллергия на укус комара возникает в виде крапивницы. Для устранения неприятных последствий следует принять антигистаминное средство."Комар находит жертву по запаху, их привлекает мочевина – продукты распада белков и азотистых соединений", – пояснил врач.Подробности слушайте в аудиофайле.

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2022

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