https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/glava-gulrypshskogo-rayona-prokommentiroval-vyrubku-derevev-v-agudzere-1039520358.html

Глава Гулрыпшского района прокомментировал вырубку деревьев в Агудзере

Глава Гулрыпшского района прокомментировал вырубку деревьев в Агудзере

В социальных сетях появилось видео, на котором, по словам пользователей, видны последствия вырубки деревьев в парковой зоне поселка Агудзера. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

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2022-06-11T20:52+0300

2022-06-11T20:52+0300

гулрыпшский район

абхазия

общество

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия в интервью корреспонденту Sputnik сообщил, что на опубликованном в соцсетях видео показаны результаты работ по вырубке сухостоя и высохших деревьев на территории частной собственности.Барателия подчеркнул, что участок не имеет отношения к парковой зоне, к тому же, по его словам, для строительства в парковой зоне на расстоянии в 500 метров от моря необходимо решение Правительства и Парламента.Глава района уточнил, что место, где было снято видео, расположено вблизи агудзерского спортивного комплекса. Он добавил, что властям пока неизвестно, что будет строить владелец на объекте. Однако, прежде чем приступить к строительству ему предстоит согласовать проект и действия с руководством района.Барателия предположил, что местных жителей беспокоит, что может быть перекрыта проезжая часть. В социальных сетях уже распространяют призыв ко всем неравнодушным собраться на месте, где проходят работы, в понедельник 13 июня. Как подчеркнул Аслан Барателия, руководство района готово встретиться с людьми и разъяснить все детали происходящего."Мы в этот объект не вмешиваемся никаким образом. Мы его не выделяли, не приватизировали, и документы оформляются через нотариуса по договору купли-продажи", - сказал он.Жительница Агудзеры Елена Астапенко была автором видео, которое разошлось по социальным сетям и вызвало недовольство со стороны многих пользователей.По словам Астапенко, место это находится примерно в 50 метрах от моря и на территории, где меценат Александр Смецкой высадил парк."Если смотреть по карте, то это определенно парковая зона. Там рядом спорткомплекс, море близко. Повалены там не сухостои, а здоровые деревья. У нас весь парк наполнен сухостоем, но их никто не убирает, пока они сами не упадут. Все неравнодушные жители Агудзеры в понедельник придут на собрание к этому месту", - сказала она.Как уточнила Остапенко, территория пользовалась популярностью среди местных жителей – там проводили пикники, мастер-классы по декоративной росписи, фотосессии.Акакий Петренко живет в Агудзере с 1984 года. Он хорошо помнит, каким поселок был в довоенный период, в частности, то место, где ведутся работы по расчистке. К этой ситуации у него двоякое отношение. По его мнению, тем, кто эти работы проводит, прежде стоило посоветоваться с местными жителями и узнать их позицию. Еще одна жительница Агудзеры Элла Геворкян рассказала, что увидела объявление о продаже этого участка в начале апреля, но тогда в это мало кто поверил. Когда на месте появилась техника, она в этом убедилась. "После этого люди встревожились. Во-первых, потому что протяженность нашей набережной, пляжа и так не большая. Десять лет назад мы написали письмо президенту страны с просьбой разделить дорогу туда на пешеходную и автомобильную части. Тогда нас услышали и сделали это. Если эта территория подпадает под выкупленную площадь, то мы попасть туда больше не сможем", - поделилась она. Помимо этого, добавила она, ее беспокоит дальнейшая судьба деревьев и растений на территории.

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