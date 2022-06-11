Глава Гулрыпшского района прокомментировал вырубку деревьев в Агудзере
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Барателия
© Sputnik / Томас Тхайцук
В социальных сетях появилось видео, на котором, по словам пользователей, видны последствия вырубки деревьев в парковой зоне поселка Агудзера.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия в интервью корреспонденту Sputnik сообщил, что на опубликованном в соцсетях видео показаны результаты работ по вырубке сухостоя и высохших деревьев на территории частной собственности.
Барателия подчеркнул, что участок не имеет отношения к парковой зоне, к тому же, по его словам, для строительства в парковой зоне на расстоянии в 500 метров от моря необходимо решение Правительства и Парламента.
"Это довоенная собственность, которая долго переходила из рук в руки. Сегодня это частный объект и никакого отношения к парку он не имеет. Это бывший пионер лагерь. Владелец, который его выкупил, приступил к расчистке территории и у него есть на это все права. Для строительства в парковой зоне на расстоянии в 500 метров от моря, нужно решение Правительства и Парламента", - объяснил Барателия.
Глава района уточнил, что место, где было снято видео, расположено вблизи агудзерского спортивного комплекса.
Он добавил, что властям пока неизвестно, что будет строить владелец на объекте. Однако, прежде чем приступить к строительству ему предстоит согласовать проект и действия с руководством района.
Барателия предположил, что местных жителей беспокоит, что может быть перекрыта проезжая часть.
"Дорогу закрыть никто не сможет. Другое дело, что, насколько я знаю, нынешний хозяин хочет эту дорогу сдвинуть немного в сторону, чтобы она проходила не посреди его участка, а сбоку. Но это никому не помешает. Это тоже мы будем обговаривать", - отметил он.
В социальных сетях уже распространяют призыв ко всем неравнодушным собраться на месте, где проходят работы, в понедельник 13 июня. Как подчеркнул Аслан Барателия, руководство района готово встретиться с людьми и разъяснить все детали происходящего.
"Мы в этот объект не вмешиваемся никаким образом. Мы его не выделяли, не приватизировали, и документы оформляются через нотариуса по договору купли-продажи", - сказал он.
Жительница Агудзеры Елена Астапенко была автором видео, которое разошлось по социальным сетям и вызвало недовольство со стороны многих пользователей.
По словам Астапенко, место это находится примерно в 50 метрах от моря и на территории, где меценат Александр Смецкой высадил парк.
"Если смотреть по карте, то это определенно парковая зона. Там рядом спорткомплекс, море близко. Повалены там не сухостои, а здоровые деревья. У нас весь парк наполнен сухостоем, но их никто не убирает, пока они сами не упадут. Все неравнодушные жители Агудзеры в понедельник придут на собрание к этому месту", - сказала она.
Как уточнила Остапенко, территория пользовалась популярностью среди местных жителей – там проводили пикники, мастер-классы по декоративной росписи, фотосессии.
Акакий Петренко живет в Агудзере с 1984 года. Он хорошо помнит, каким поселок был в довоенный период, в частности, то место, где ведутся работы по расчистке. К этой ситуации у него двоякое отношение.
"С одной стороны я рад, что, наконец, убрали этот беспорядок и почистили. Только что я там был и никаких срубленных вековых деревьев я не увидел. Они вырыли ольху и кустарники. Я также не против того, чтобы там строились. Пусть хоть что-то у нас появится, но мое главное беспокойство связано с тем, что могут закрыть дорогу там и тронуть старое парковое хозяйство", - считает Петренко.
По его мнению, тем, кто эти работы проводит, прежде стоило посоветоваться с местными жителями и узнать их позицию.
Еще одна жительница Агудзеры Элла Геворкян рассказала, что увидела объявление о продаже этого участка в начале апреля, но тогда в это мало кто поверил. Когда на месте появилась техника, она в этом убедилась.
"После этого люди встревожились. Во-первых, потому что протяженность нашей набережной, пляжа и так не большая. Десять лет назад мы написали письмо президенту страны с просьбой разделить дорогу туда на пешеходную и автомобильную части. Тогда нас услышали и сделали это. Если эта территория подпадает под выкупленную площадь, то мы попасть туда больше не сможем", - поделилась она.
Помимо этого, добавила она, ее беспокоит дальнейшая судьба деревьев и растений на территории.