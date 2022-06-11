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Голосование во втором туре выборов в Парламент началось в избирательном округе №8

Голосование во втором туре выборов в Парламент началось в избирательном округе №8

Все четыре избирательных участка по Маякскому округу открылись в 8:00 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T08:23+0300

2022-06-11T08:23+0300

2022-06-11T08:23+0300

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СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии началось в избирательном округе №8 (Маякский). Избирательные участки будут открыты до 20:00. Повторное голосование на выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии прошло в округе №8 в Сухуме (Маякский) 28 мая. За пост депутата боролись пять кандидатов. Явка составила более 55%. Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов. Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.

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