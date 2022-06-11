https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/grazhdanin-i-nachalnik-sabua-o-gotovnosti-plyazhey-abkhazii-k-kupalnomu-sezonu-1039519736.html

Гражданин и начальник: Сабуа о готовности пляжей Абхазии к купальному сезону

Гражданин и начальник: Сабуа о готовности пляжей Абхазии к купальному сезону

Большинство пляжей Абхазии к купальному сезону не готовы. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз... 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T15:25+0300

2022-06-11T15:25+0300

2022-06-11T15:48+0300

радио

летний сезон в абхазии

отдых у моря

пляжи

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Гражданин и начальник: Сабуа о готовности пляжей Абхазии к купальному сезону Гражданин и начальник: Сабуа о готовности пляжей Абхазии к купальному сезону

Предписания МЧС Абхазии из 20 официальных пляжей только 8 выполнили, остальные не готовы к сезону."Каждый год за месяц до открытия купального сезона мы подходим к главам администраций и совместно с ними и с экологической службой обозначаем официальную дату открытия сезона. В этом году она была назначена на 5 июня. До открытия купального сезона мы, соответственно, главам администраций приносим предписания, как должен быть оборудован пляж для безопасного отдыха граждан. Как правило, ежегодно главы администраций утверждают одно и то же: деньги не были заложены (в бюджете - прим.). Мы им объясняем, что в первую очередь безопасность собственных граждан и туристов должна быть (в приоритете - прим.). Надо прийти к общему знаменателю. Если в прошлом году не было заложено, то в этом году уже должно было быть", – считает начальник ГИМС.По словам Тенгиза Сабуа, в ведомстве разработали проект по наложению штрафов за невыполнение предписаний по обустройству пляжей, но документ еще не приняли.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

летний сезон в абхазии, отдых у моря, пляжи, аудио