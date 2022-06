https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/mid-abkhazii-priglasil-rassela-krou-posetit-respubliku--1039523485.html

МИД Абхазии пригласил Рассела Кроу посетить республику

МИД Абхазии пригласил Рассела Кроу посетить республику

Австралийский киноактер и режиссер, исполнитель главной роли в "Гладиаторе" Рассел Кроу обратился в своем Twitter к Абхазии: "Как дела, Абхазия? Все хорошо?". 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T18:40+0300

2022-06-11T18:40+0300

2022-06-11T19:52+0300

в абхазии

культура

в мире

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0b/1039521808_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_fb89aa8b9381ffbb28e8ea13930f7a77.jpg

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии ответило на твит актера Рассела Кроу официальным приглашением посетить республику.После публикации Кроу в Twitter вопросов "What’s up Abkhazia? Everything ok?", пользователи стали в ответ присылать красоты Абхазии и приглашать актера отдохнуть в Стране души. Рассел Кроу - новозеландский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар". Кроу известен ролями в таких фильмах как "Гладиатор", "Ной", "Славные парни", "Игры разума", "Отверженные".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, в мире, абхазия