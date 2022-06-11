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МИД Абхазии пригласил Рассела Кроу посетить республику
МИД Абхазии пригласил Рассела Кроу посетить республику
Австралийский киноактер и режиссер, исполнитель главной роли в "Гладиаторе" Рассел Кроу обратился в своем Twitter к Абхазии: "Как дела, Абхазия? Все хорошо?". 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T18:40+0300
2022-06-11T18:40+0300
2022-06-11T19:52+0300
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии ответило на твит актера Рассела Кроу официальным приглашением посетить республику.После публикации Кроу в Twitter вопросов "What’s up Abkhazia? Everything ok?", пользователи стали в ответ присылать красоты Абхазии и приглашать актера отдохнуть в Стране души. Рассел Кроу - новозеландский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар". Кроу известен ролями в таких фильмах как "Гладиатор", "Ной", "Славные парни", "Игры разума", "Отверженные".
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культура, в мире, абхазия
МИД Абхазии пригласил Рассела Кроу посетить республику
18:40 11.06.2022 (обновлено: 19:52 11.06.2022)
Австралийский киноактер и режиссер, исполнитель главной роли в "Гладиаторе" Рассел Кроу обратился в своем Twitter к Абхазии: "Как дела, Абхазия? Все хорошо?".
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии ответило на твит актера Рассела Кроу официальным приглашением посетить республику.
После публикации Кроу в Twitter вопросов "What’s up Abkhazia? Everything ok?", пользователи стали в ответ присылать красоты Абхазии и приглашать актера отдохнуть в Стране души.
Рассел Кроу - новозеландский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар". Кроу известен ролями в таких фильмах как "Гладиатор", "Ной", "Славные парни", "Игры разума", "Отверженные".