https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodleno-do-18-iyunya-1039514247.html
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 18 июня
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 18 июня
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор продлевались много раз. 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T10:05+0300
2022-06-11T10:05+0300
2022-06-11T10:05+0300
санкции
аэропорты
россия
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СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 18 июня, сообщает Росавиация.Все остальные воздушные гавани России работают штатно.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
санкции, аэропорты, россия
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 18 июня
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор продлевались много раз.
СУХУМ, 11 июни - Sputnik
. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 18 июня, сообщает
Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Все остальные воздушные гавани России работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными.