https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodleno-do-18-iyunya-1039514247.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 18 июня

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено до 18 июня

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор продлевались много раз. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T10:05+0300

2022-06-11T10:05+0300

2022-06-11T10:05+0300

санкции

аэропорты

россия

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СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 18 июня, сообщает Росавиация.Все остальные воздушные гавани России работают штатно.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкции, аэропорты, россия