https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/otkrylsya-rybnyy-zavod-v-krymu-postroennyy-pri-uchastii-abkhazskikh-investorov---1039513681.html

Открылся рыбный завод в Крыму, построенный при участии абхазских инвесторов

Открылся рыбный завод в Крыму, построенный при участии абхазских инвесторов

Новый завод позволит существенно сократить дефицит кормовой рыбной муки, покрывать который приходится за счет дорогостоящего импорта. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T09:15+0300

2022-06-11T09:15+0300

2022-06-11T09:54+0300

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СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Завод по производству рыбной муки и рыбьего жира открылся в Крыму 10 июня. В его строительстве участвовали абхазские инвесторы, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии. На торжественное открытие прибыла делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган. Производственная мощность линии завода позволяет перерабатывать 350 тонн сырья в сутки. Предприятие будет работать в три этапа: По словам руководителя предприятия, аналогов этому производству в России на данный момент нет.

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абхазия, крым, россия, экономика