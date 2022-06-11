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Открылся рыбный завод в Крыму, построенный при участии абхазских инвесторов
Открылся рыбный завод в Крыму, построенный при участии абхазских инвесторов
Новый завод позволит существенно сократить дефицит кормовой рыбной муки, покрывать который приходится за счет дорогостоящего импорта. 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T09:15+0300
2022-06-11T09:15+0300
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СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Завод по производству рыбной муки и рыбьего жира открылся в Крыму 10 июня. В его строительстве участвовали абхазские инвесторы, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии. На торжественное открытие прибыла делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган. Производственная мощность линии завода позволяет перерабатывать 350 тонн сырья в сутки. Предприятие будет работать в три этапа: По словам руководителя предприятия, аналогов этому производству в России на данный момент нет.
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абхазия, крым, россия, экономика
Открылся рыбный завод в Крыму, построенный при участии абхазских инвесторов
09:15 11.06.2022 (обновлено: 09:54 11.06.2022)
Новый завод позволит существенно сократить дефицит кормовой рыбной муки, покрывать который приходится за счет дорогостоящего импорта.
СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Завод по производству рыбной муки и рыбьего жира открылся в Крыму 10 июня.
В его строительстве участвовали абхазские инвесторы, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
На торжественное открытие прибыла делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган.
"Наши республики объединяет и влияние античной культуры, и история, и потрясения, перенесенные нашими народами. Несмотря на все трудности, сегодня у нас с вами есть возможность развиваться и созидать", - отметила Озган.
Производственная мощность линии завода позволяет перерабатывать 350 тонн сырья в сутки.
Предприятие будет работать в три этапа:
производство рыбной муки,
производство гранулированных кормов,
производство капсулированного рыбьего жира "Омега-3.
По словам руководителя предприятия, аналогов этому производству в России на данный момент нет.