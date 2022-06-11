https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-voditelyam-s-sudimostyu-rabotat-v-taksi-1039519801.html
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Согласно закону, работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев необходимо представить работодателю справку о наличии или... 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T14:35+0300
2022-06-11T14:35+0300
2022-06-11T14:52+0300
россия
общество
владимир путин
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси касается граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводились, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что проведенный анализ уголовного законодательства стран-членов ЕАЭС показал несоответствие в критериях отнесения преступлений к той или иной категории, поэтому с учетом выявленных различий предлагалось устанавливать соответствие преступлений, предусмотренных УК РФ и законодательством других стран, в порядке, определенном правительством РФ.Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС.
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россия, общество, владимир путин
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
14:35 11.06.2022 (обновлено: 14:52 11.06.2022)
Согласно закону, работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев необходимо представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси касается граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.
Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев – но не на всех, а на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС.
Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводились, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.
В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что проведенный анализ уголовного законодательства стран-членов ЕАЭС показал несоответствие в критериях отнесения преступлений к той или иной категории, поэтому с учетом выявленных различий предлагалось устанавливать соответствие преступлений, предусмотренных УК РФ и законодательством других стран, в порядке, определенном правительством РФ.
Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС.