https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-voditelyam-s-sudimostyu-rabotat-v-taksi-1039519801.html

Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Согласно закону, работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев необходимо представить работодателю справку о наличии или... 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T14:35+0300

2022-06-11T14:35+0300

2022-06-11T14:52+0300

россия

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102538/51/1025385122_0:100:1831:1129_1920x0_80_0_0_a0f00bedc780093fdcd9714e69c0e8a1.jpg

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси касается граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводились, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что проведенный анализ уголовного законодательства стран-членов ЕАЭС показал несоответствие в критериях отнесения преступлений к той или иной категории, поэтому с учетом выявленных различий предлагалось устанавливать соответствие преступлений, предусмотренных УК РФ и законодательством других стран, в порядке, определенном правительством РФ.Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, общество, владимир путин