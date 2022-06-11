https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/raketnye-voyska-i-artilleriya-rossii-unichtozhili-esche-bolee-300-ukrainskikh-natsionalistov-1039515825.html

Ракетные войска и артиллерия России уничтожили еще более 300 украинских националистов

Ракетные войска и артиллерия России уничтожили еще более 300 украинских националистов

Официальный представитель Минобороны России сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной... 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T11:21+0300

2022-06-11T11:21+0300

2022-06-11T11:21+0300

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили еще более 300 украинских националистов, а также две установки реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он также отметил, что ВКС России уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - сказал генерал.Кроме того, уточнил Конашенков, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.

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украина, россия, харьков, министерство обороны рф