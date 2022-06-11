Ракетные войска и артиллерия России уничтожили еще более 300 украинских националистов
© Sputnik / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТактические артиллерийские учения в Краснодарском крае
© Sputnik / Георгий Зимарев/
Официальный представитель Минобороны России сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили еще более 300 украинских националистов, а также две установки реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневые позиции артиллерийских подразделений", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
Он также отметил, что ВКС России уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников
"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - сказал генерал.
Кроме того, уточнил Конашенков, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.
Кроме того, уточнил Конашенков, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.