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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/raketnye-voyska-i-artilleriya-rossii-unichtozhili-esche-bolee-300-ukrainskikh-natsionalistov-1039515825.html
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили еще более 300 украинских националистов
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили еще более 300 украинских националистов
Официальный представитель Минобороны России сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной... 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T11:21+0300
2022-06-11T11:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили еще более 300 украинских националистов, а также две установки реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он также отметил, что ВКС России уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - сказал генерал.Кроме того, уточнил Конашенков, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.
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Ракетные войска и артиллерия России уничтожили еще более 300 украинских националистов

11:21 11.06.2022
© Sputnik / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТактические артиллерийские учения в Краснодарском крае
Тактические артиллерийские учения в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Официальный представитель Минобороны России сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили еще более 300 украинских националистов, а также две установки реактивных систем залпового огня "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневые позиции артиллерийских подразделений", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
Он также отметил, что ВКС России уничтожили высокоточными ракетами в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников
"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - сказал генерал.

Кроме того, уточнил Конашенков, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.
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