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Ретро-поезд "Сочи" перевез за 1,5 месяца 7,5 тысячи пассажиров
Ретро-поезд "Сочи" перевез за 1,5 месяца 7,5 тысячи пассажиров
Ретро-поезд "Сочи" начал курсировать с 30 апреля по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра. 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T13:30+0300
2022-06-11T13:30+0300
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Ретро-поезд для туристов "Сочи" с 30 апреля по 11 июня перевез 7,5 тысячи пассажиров, что на 85% больше, чем в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании Вадима Соловьева.Первый рейс туристического ретро-поезда состоялся 15 августа 2020 года. По словам Соловьева, всего за 2,5 года работы туристический поезд перевез порядка 80 тысяч пассажиров.Вадим Соловьев также сообщил, что стоимость билетов на туристический ретропоезд "Сочи" не будет изменяться за сезон, динамика ценообразования возможна лишь для СВ и купейных вагонов, она будет колебаться в зависимости от даты отправления и степени загрузки.Поезд сформирован из 10 вагонов (5 общих, вагон с местами для сидения, плацкартный, купейный, вагон СВ и вагон-ресторан). Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.В пути предусмотрены остановки на станциях в Лазаревском, Лоо, Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском курорте, Веселом и Цандрыпше.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200815/V-stile-80-kh-kak-v-Gagru-pribyl-pervyy-turisticheskiy-retro-poezd--1030763593.html
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Ретро-поезд "Сочи" перевез за 1,5 месяца 7,5 тысячи пассажиров
13:30 11.06.2022 (обновлено: 15:38 11.06.2022)
Ретро-поезд "Сочи" начал курсировать с 30 апреля по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik.
Ретро-поезд для туристов "Сочи" с 30 апреля по 11 июня перевез 7,5 тысячи пассажиров, что на 85% больше, чем в 2021 году, пишет РИА Новости
со ссылкой на замначальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании Вадима Соловьева.
"Популярность поезда возрастает. Так, с 30 апреля по 11 июня этого года туристический поезд перевез уже 7,5 тысячи пассажиров, что на 85% больше результатов прошлого года за аналогичный период", – сказал Соловьев.
Первый рейс туристического ретро-поезда состоялся 15 августа 2020 года. По словам Соловьева, всего за 2,5 года работы туристический поезд перевез порядка 80 тысяч пассажиров.
Вадим Соловьев также сообщил, что стоимость билетов на туристический ретропоезд "Сочи" не будет изменяться за сезон, динамика ценообразования возможна лишь для СВ и купейных вагонов, она будет колебаться в зависимости от даты отправления и степени загрузки.
Поезд сформирован из 10 вагонов (5 общих, вагон с местами для сидения, плацкартный, купейный, вагон СВ и вагон-ресторан). Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.
В пути предусмотрены остановки на станциях в Лазаревском, Лоо, Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском курорте, Веселом и Цандрыпше.