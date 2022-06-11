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Скакун абхазского коневладельца стал победителем Большого Спринтерского приза
Скакун абхазского коневладельца стал победителем Большого Спринтерского приза
Четвертый скаковой день, приуроченный к празднованию Дня России, состоялся на Краснодарском ипподроме 11 июня. 11.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Скакун коневладельца Ахры Ашуба, советника президента Абхазии по спорту, стал победителем Большого Спринтерского приза на Краснодарском ипподроме, сообщает Госкомитет по спорту. Всего состоялось десять скачек за призы боролись чистокровные лошади, арабской, английской и ахалтекинской пород.Всего в забеге участвовало семь лошадей.
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Скакун абхазского коневладельца стал победителем Большого Спринтерского приза

16:10 11.06.2022 (обновлено: 16:26 11.06.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие сезона на Московском ипподроме
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Четвертый скаковой день, приуроченный к празднованию Дня России, состоялся на Краснодарском ипподроме 11 июня.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Скакун коневладельца Ахры Ашуба, советника президента Абхазии по спорту, стал победителем Большого Спринтерского приза на Краснодарском ипподроме, сообщает Госкомитет по спорту.
В забеге среди лошадей арабской породы трех лет и старше скакун по кличке Старк первым преодолел дистанцию в 1200 метров.
Всего состоялось десять скачек за призы боролись чистокровные лошади, арабской, английской и ахалтекинской пород.

Всего в забеге участвовало семь лошадей.
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