https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/skakun-abkhazskogo-konevladeltsa-stal-pobeditelem-bolshogo-sprinterskogo-priza--1039520708.html

Скакун абхазского коневладельца стал победителем Большого Спринтерского приза

Скакун абхазского коневладельца стал победителем Большого Спринтерского приза

Четвертый скаковой день, приуроченный к празднованию Дня России, состоялся на Краснодарском ипподроме 11 июня. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

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скачки

спорт

краснодарский край

абхазия

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Скакун коневладельца Ахры Ашуба, советника президента Абхазии по спорту, стал победителем Большого Спринтерского приза на Краснодарском ипподроме, сообщает Госкомитет по спорту. Всего состоялось десять скачек за призы боролись чистокровные лошади, арабской, английской и ахалтекинской пород.Всего в забеге участвовало семь лошадей.

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скачки, спорт, краснодарский край, абхазия