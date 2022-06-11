https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/spetsoperatsiya-unichtozhennyy-punkt-dislokatsii-naemnikov-i-peregovory-po-azotu-1039525601.html

Спецоперация: уничтоженный пункт дислокации наемников и переговоры по "Азоту"

Спецоперация: уничтоженный пункт дислокации наемников и переговоры по "Азоту"

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Министерство обороны России в субботу сообщило об уничтожении в Харьковской области пункта дислокации иностранных наемников, а... 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T23:29+0300

2022-06-11T23:29+0300

2022-06-11T23:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

харьков

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Министерство обороны России в субботу сообщило об уничтожении в Харьковской области пункта дислокации иностранных наемников, а источник проинформировал РИА Новости по находящимся на заводе "Азот" в Северодонецке украинским силам.Ход операцииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25, заявил в субботу утром официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, российские военные уничтожили более 3,5 тысячи украинских танков и других бронемашин с начала операции.Ведомство также сообщило, что украинские силы разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, в Николаеве на территориях школ они оборудовали огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов.Советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил РИА Новости, что вооружённые силы ДНР уничтожили под Авдеевкой батарею поставленных Киеву из США гаубиц M-777.Продолжились обстрелы с украинской стороны. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, они также выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Озеряновк и обстреляли Донецк и Макеевку.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия за время спецоперации уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов."Азот"Источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров, сообщил РИА Новости, что украинские силы, остающиеся на заводе "Азот" в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа мирных жителей, это невозможно.В свою очередь, посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщал, что на заводе заблокированы около 300-400 украинских военных.Адвокаты для наемниковМинистр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова после приговора трем иностранным гражданам (британцам Шону Пиннеру, Эйдену Аслину и марокканцу Саадуну Брагиму) сообщила, что у Великобритании и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан.Однако, по ее словам, "не было сделано абсолютно ничего", бесплатных адвокатов осужденным предоставила республика.При этом Никонорова не исключила разбирательств в отношении других наемников, которые воюют на стороне Украины.

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украина, россия, министерство обороны рф, харьков