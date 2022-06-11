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ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги второго тура парламентских выборов в округе №8

ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги второго тура парламентских выборов в округе №8

В сухумском избирательном округе № 8 (Маякский) состоялось повторное голосование на выборах в Парламент. В выборах участвовали два кандидата – Леон Губаз и... 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T23:25+0300

2022-06-11T23:25+0300

2022-06-11T23:25+0300

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СУХУМ, 11 июни - Sputnik. По предварительным итогам, во втором туре парламентских выборов в избирательном округе №8 победил Наур Нармания, сообщает ЦИК Абхазии.Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.

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