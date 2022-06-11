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Власти Гудауты окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа

Власти Гудауты окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа

Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в ночь со 2 на 3 июня. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T12:20+0300

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Власти окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа, сообщил корреспонденту Sputnik глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа.Он также уточнил, что руководители района накануне побывали на месте пожара и пообщались с семьей Еник, чей дом сгорел дотла.По словам главы района, объем необходимых работ и сумму затрат определит специальная комиссия, которой предстоит подготовить дефектный акт."Самое главное, что обошлось без жертв. Семья состоит из двух человек – это хозяин дома и его сестра. Когда началось возгорание, дома был только глава семейства, а его сестра была в гостях у родственников", - рассказал Боджгуа.Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Мгудзырхуав ночь со 2 на 3 июня.По данным МЧС Абхазии, пожарные экстренно выехали по вызову в 1:45. Огонь тушили два пожарных расчета ПСЧ Гудауты, но спасти жилище не удалось – к приезду спасателей дом был полностью охвачен пламенем.Предположительно, причина возгорания - замыкание в электропроводке.

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