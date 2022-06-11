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Власти Гудауты окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа
Власти Гудауты окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа
Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в ночь со 2 на 3 июня. 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T12:20+0300
2022-06-11T12:20+0300
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Власти окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа, сообщил корреспонденту Sputnik глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа.Он также уточнил, что руководители района накануне побывали на месте пожара и пообщались с семьей Еник, чей дом сгорел дотла.По словам главы района, объем необходимых работ и сумму затрат определит специальная комиссия, которой предстоит подготовить дефектный акт."Самое главное, что обошлось без жертв. Семья состоит из двух человек – это хозяин дома и его сестра. Когда началось возгорание, дома был только глава семейства, а его сестра была в гостях у родственников", - рассказал Боджгуа.Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Мгудзырхуав ночь со 2 на 3 июня.По данным МЧС Абхазии, пожарные экстренно выехали по вызову в 1:45. Огонь тушили два пожарных расчета ПСЧ Гудауты, но спасти жилище не удалось – к приезду спасателей дом был полностью охвачен пламенем.Предположительно, причина возгорания - замыкание в электропроводке.
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мчс абхазии, абхазия, гудаутский район
Власти Гудауты окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа
Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в ночь со 2 на 3 июня.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Власти окажут финансовую помощь погорельцам из села Мгудзырхуа, сообщил корреспонденту Sputnik глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа.
Он также уточнил, что руководители района накануне побывали на месте пожара и пообщались с семьей Еник, чей дом сгорел дотла.
"Дом восстановить невозможно, но благодаря сотрудникам МЧС пламя не перекинулось на стоящий рядом бельэтажный дом. Мы решили выделить деньги из бюджета на приобретение стройматериалов для ремонта этого здания. Также мы попросил дирекцию Рицинского национального парка подключиться к этой задаче", - уточнил Боджгуа.
По словам главы района, объем необходимых работ и сумму затрат определит специальная комиссия, которой предстоит подготовить дефектный акт.
"Самое главное, что обошлось без жертв. Семья состоит из двух человек – это хозяин дома и его сестра. Когда началось возгорание, дома был только глава семейства, а его сестра была в гостях у родственников", - рассказал Боджгуа.
Частный двухэтажный дом полностью сгорел в селе Мгудзырхуав ночь со 2 на 3 июня.По данным МЧС Абхазии, пожарные экстренно выехали по вызову в 1:45. Огонь тушили два пожарных расчета ПСЧ Гудауты, но спасти жилище не удалось – к приезду спасателей дом был полностью охвачен пламенем.
Предположительно, причина возгорания - замыкание в электропроводке.