https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/zavershilos-golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-v-izbiratelnom-okruge-8-1039524444.html
Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8
Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8
Явка во втором туре парламентских выборов в сухумском избирательном округе №8 составила к 16:00 33%. 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T20:15+0300
2022-06-11T20:15+0300
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8 завершилось в 20:00. Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.
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цик абхазии, абхазия, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии
Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8
20:15 11.06.2022 (обновлено: 20:46 11.06.2022)
Явка во втором туре парламентских выборов в сухумском избирательном округе №8 составила к 16:00 33%.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8 завершилось в 20:00.
Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.
Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.
Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.