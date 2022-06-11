https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/zavershilos-golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-v-izbiratelnom-okruge-8-1039524444.html

Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8

Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8

Явка во втором туре парламентских выборов в сухумском избирательном округе №8 составила к 16:00 33%. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T20:15+0300

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Голосование во втором туре выборов в Парламент в избирательном округе №8 завершилось в 20:00. Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.

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