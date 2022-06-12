https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/khariton-agrba-pobedil-vo-vtorom-turnire-za-interkontinentalnyy-kubok-1039525945.html

Харитон Агрба победил во втором турнире за "Интерконтинентальный Кубок"

Харитон Агрба победил во втором турнире за "Интерконтинентальный Кубок"

Боксер из Абхазии выступил в составе российской команды в весовой категории до 68 килограммов. 12.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-12T00:51+0300

2022-06-12T00:51+0300

2022-06-12T00:51+0300

в абхазии

спорт

абхазия

россия

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033377428_0:260:2278:1541_1920x0_80_0_0_772674e5fff0c47d94399d5e70af7249.jpg

СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Харитон Агрба победил во втором турнире по профессиональному боксу на "Интерконтинентальном Кубке", сообщает Госкомитет по спорту Абхазии. Соперником Агрба был Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана.Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях выиграл нокаутом.Во время первого этапа бои между командами будут проходить по круговой системе. Вторым этапом станет полуфинал – за титул победителя будут бороться команды, занявшие первое и второе места.Предыдущий победный бой Харитон Агрба провел 5 июня, выиграв венесуэльского спортсмена Мичела Маркано.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, абхазия, россия, бокс