https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/khariton-agrba-pobedil-vo-vtorom-turnire-za-interkontinentalnyy-kubok-1039525945.html
Харитон Агрба победил во втором турнире за "Интерконтинентальный Кубок"
Харитон Агрба победил во втором турнире за "Интерконтинентальный Кубок"
Боксер из Абхазии выступил в составе российской команды в весовой категории до 68 килограммов. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T00:51+0300
2022-06-12T00:51+0300
2022-06-12T00:51+0300
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СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Харитон Агрба победил во втором турнире по профессиональному боксу на "Интерконтинентальном Кубке", сообщает Госкомитет по спорту Абхазии. Соперником Агрба был Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана.Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях выиграл нокаутом.Во время первого этапа бои между командами будут проходить по круговой системе. Вторым этапом станет полуфинал – за титул победителя будут бороться команды, занявшие первое и второе места.Предыдущий победный бой Харитон Агрба провел 5 июня, выиграв венесуэльского спортсмена Мичела Маркано.
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спорт, абхазия, россия, бокс
Харитон Агрба победил во втором турнире за "Интерконтинентальный Кубок"
Боксер из Абхазии выступил в составе российской команды в весовой категории до 68 килограммов.
СУХУМ, 11 июни - Sputnik. Харитон Агрба победил во втором турнире по профессиональному боксу на "Интерконтинентальном Кубке", сообщает Госкомитет по спорту Абхазии.
Соперником Агрба был Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана.
Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях выиграл нокаутом.
За обладание "Интерконтинентального Кубка" борются команды из России, Африки, Азии и Америки. Бои будут проводиться раз в неделю, следующие пройдут 18 и 25 июня.
Во время первого этапа бои между командами будут проходить по круговой системе. Вторым этапом станет полуфинал – за титул победителя будут бороться команды, занявшие первое и второе места.
Предыдущий победный бой Харитон Агрба провел 5 июня, выиграв венесуэльского спортсмена Мичела Маркано.