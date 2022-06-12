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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии циклона с северо-запада и смены воздушных масс. 12.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-12T18:25+0300
2022-06-12T18:25+0300
2022-06-12T18:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В понедельник, 13 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - низкое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +1°9С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии циклона с северо-запада и смены воздушных масс.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В понедельник, 13 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - низкое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +1°9С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.