https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/arsaliya-rasskazala-kak-gagrskaya-bolnitsa-spravlyaetsya-s-nagruzkoy-v-tursezon-1039538837.html

Арсалия рассказала, как гагрская больница справляется с нагрузкой в турсезон

Арсалия рассказала, как гагрская больница справляется с нагрузкой в турсезон

Как меняется работа Гагрской ЦРБ с наступлением турсезона, насколько значительной становится нагрузка на стационар и достаточно ли ресурсов для лечения... 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T13:51+0300

2022-06-13T13:51+0300

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Арсалия рассказал, как гагрская больница справляется с нагрузкой в турсезон Арсалия рассказал, как гагрская больница справляется с нагрузкой в турсезон

Станция скорой помощи, детское отделения и инфекционное – это те направления, которые особо остро загружены в пик сезона, сказала Арсалия в интервью радио."Мы уже усилили те отделения, которые в основном несут нагрузку. Пика пока нет, как правило, он приходится на июль, август, сентябрь, однако и на сегодняшний день обращаемость уже увеличилась. Мы приобрели медикаменты для оказания экстренной помощи. Есть определенная нехватка специалистов – это терапевты, хирурги реаниматологи, но Минздрав обещал нам помочь с этим", – отметила Арсалия.Главврач Гагрской ЦРБ сказала, в что по городу в турсезон дежурят три бригады скорой помощи, так как часто приходится перевозить пациентов из числа туристов в Россию. Арсалия также рассказала, за какие услуги туристы вынуждены платить, а что предоставляется бесплатно.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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