https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/konsultatsii-po-referendumu-v-yuzhnoy-osetii-proydut-v-moskve-1039566725.html
Консультации по референдуму в Южной Осетии пройдут в Москве
Консультации по референдуму в Южной Осетии пройдут в Москве
Югоосетинская делегация во главе с президентом республики уже выехала в российскую столицу. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T17:41+0300
2022-06-13T17:41+0300
2022-06-13T17:53+0300
южная осетия
новости
референдум
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетит Москву для проведения консультаций по вопросу референдума о воссоединении РЮО и России, сообщает Sputnik Южная Осетия.В конце марта предыдущий глава республики Анатолий Бибилов заявил о том, что Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России и последующего объединения с Северной Осетией. По словам Бибилова, республика уже не раз пыталась стать частью России, и достижение этой цели – это желание народа. Референдум по вопросу присоединения был назначен президентским указом на 17 июля.Новый избранный президент Алан Гаглоев приостановил действие указа о проведении референдума до завершения консультаций с Москвой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/anatoliy-bibilov-vossoedinenie-s-rossiey---eto-zhelanie-naroda-1038491495.html
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южная осетия, новости, референдум
Консультации по референдуму в Южной Осетии пройдут в Москве
17:41 13.06.2022 (обновлено: 17:53 13.06.2022)
Югоосетинская делегация во главе с президентом республики уже выехала в российскую столицу.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетит Москву для проведения консультаций по вопросу референдума о воссоединении РЮО и России, сообщает Sputnik Южная Осетия
.
"Консультации состоятся завтра, 14 июня. В состав делегации также входят председатель парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, исполняющий обязанности министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев", – говорится в публикации.
В конце марта предыдущий глава республики Анатолий Бибилов заявил о том, что Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России и последующего объединения с Северной Осетией.
По словам Бибилова, республика уже не раз пыталась стать частью России, и достижение этой цели – это желание народа. Референдум по вопросу присоединения был назначен президентским указом на 17 июля.
Новый избранный президент Алан Гаглоев приостановил действие указа
о проведении референдума до завершения консультаций с Москвой.