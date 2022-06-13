https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/konsultatsii-po-referendumu-v-yuzhnoy-osetii-proydut-v-moskve-1039566725.html

Консультации по референдуму в Южной Осетии пройдут в Москве

Консультации по референдуму в Южной Осетии пройдут в Москве

Югоосетинская делегация во главе с президентом республики уже выехала в российскую столицу. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T17:41+0300

2022-06-13T17:41+0300

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южная осетия

новости

референдум

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетит Москву для проведения консультаций по вопросу референдума о воссоединении РЮО и России, сообщает Sputnik Южная Осетия.В конце марта предыдущий глава республики Анатолий Бибилов заявил о том, что Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России и последующего объединения с Северной Осетией. По словам Бибилова, республика уже не раз пыталась стать частью России, и достижение этой цели – это желание народа. Референдум по вопросу присоединения был назначен президентским указом на 17 июля.Новый избранный президент Алан Гаглоев приостановил действие указа о проведении референдума до завершения консультаций с Москвой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/anatoliy-bibilov-vossoedinenie-s-rossiey---eto-zhelanie-naroda-1038491495.html

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южная осетия, новости, референдум